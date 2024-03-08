王子維生涯首度擊敗球王安賽龍 晉法國羽球賽男單8強

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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣男單好手「羽球王子」王子維，今天在超級750的法國羽球公開賽16強，以21比12、21比17驚喜擊敗世界球王安賽龍，不但拿下2人對戰首勝、結束6連敗，也順利晉級8強。

今年法國羽球公開賽從以往的10月提前到3月舉辦，就是因為同時也是巴黎奧運測試賽，在這座新建的場地舉辦，也給王子維帶來新的運氣。

王子維賽前對戰安賽龍（Viktor Axelsen）6戰全敗，不過今天完全打出不一樣的內容，首局開賽王子維就帶出一波10比1攻勢，完全將球王壓著打，之後王子維始終保持著至少5分領先優勢，輕鬆拿下第1局勝利。

第2局王子維靠著氣勢又是一波8比1開局，但隨後安賽龍回神逐漸蠶食分數，追成10比10平手，接著雙方互相拉鋸，王子維在12比12平手時又帶出一波7比1攻勢，再度取得19比13領先，儘管安賽龍追了4分回來，但仍舊讓王子維以21比17再下一城，收下比賽勝利。

晉級8強的王子維，推估台灣時間今晚8時將對上世界排名第8、去年羽球世界錦標賽男單金牌的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），2人生涯交手5次，全都由昆拉武特獲勝。

法國羽球公開賽進行到8強階段，台灣僅存男單王子維、女單戴資穎、男雙李哲輝／楊博軒繼續拚戰，戴資穎則要對上日本好手大堀彩，上週剛拿下德國羽球公開賽冠軍的李哲輝/楊博軒，則要強碰世界第7的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。（編輯：方沛清）1130308