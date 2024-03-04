戴資穎拚搶法國羽球賽第2冠 邀請全民Team Tai

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣羽球天后戴資穎本週出征超級750的法國羽球公開賽，除了爭取賽事第2冠外，也要力拚奧運積分，今年也是她生涯最後1個賽季，贊助商推出Team Tai活動，邀請全民一起挺戴。

戴資穎生涯至今手握36座大賽冠軍，更曾高居球后寶座長達214週，寫下多項障礙。她在2017年也曾拿下法國羽球公開賽女單冠軍，今年則將挑戰生涯第2座女單冠軍。

今年法國羽球公開賽同時也是巴黎奧運的測試賽，戴資穎生涯最後1次到法國參賽，贊助商VICTOR特地推出Team Tai（挺戴）活動，以戴資穎的座右銘Believe in Yourself，推出應援T-shirt、運動毛巾、帆布袋，號召球迷力挺戴資穎前進奧運。

除了專屬應援商品外，贊助商更在台北和高雄兩地同步將214號公車打造為Team Tai主題，致敬戴資穎女單球后在位214週歷史紀錄，展開為期1個月的應援之旅。

戴資穎在接受中央社記者訪問時笑說：「看到有自己海報的公車滿街跑，還是有些不好意思，就算是最後1年參賽，我還是會努力打出自己最棒的球賽，更感謝球迷一路以來的支持。」（編輯：張雅淨）1130304