混雙葉宏蔚、李佳馨勝泰國組合 晉全英羽球賽8強

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（中央社記者黎建忠台北14日電）台灣羽球混雙組合葉宏蔚、李佳馨今天在全英羽球公開賽16強，僅耗時33分鐘，就以21比19、21比15擊退泰國組合蘇柏、素比莎拉，順利闖進8強。

世界排名第12的葉宏蔚、李佳馨，生涯初次對壘世界第17的泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、素比莎拉（Supissara Paewsampran）。

首局雙方就陷入激戰，儘管台灣組合一度曾以5比9落後，但在追成9比9後，雙方後續共經歷9度平手，幸好葉宏蔚和李佳馨把握機會，在19比19平手時連拿2分收下首局勝利。

第2局前段雙方依舊呈現「你一球我一球」的拉鋸局面，但葉宏蔚和李佳馨在9比12落後時連得6分逆轉戰局，也順勢打垮對手士氣，如願直落2帶走比賽勝利。

李佳馨在接受中央社記者訪問時提到，原本的髖關節肌肉拉傷都已經痊癒，現在就是1場1場好好打，「把自己的特色打出來，希望能打到後面一點，多爭取一些奧運積分，對於接下來的賽事壓力就不會這麼大。

李佳馨在今年1月的泰國羽球大師賽，因為左腿髖關節肌肉拉傷而退賽，隨即返國治療。而在全英羽球公開賽闖進8強的葉宏蔚和李佳馨，接著將對上荷蘭組合德博林（Robin Tabeling）與派克（Selena Piek）。

葉宏蔚、李佳馨目前在巴黎奧運積分排名暫居第10名，還在安全名單之內，只要正常發揮，很有機會在4月26日積分結算日之後，代表台灣參加巴黎奧運羽球混雙項目。

另外，女單老將白馭珀以12比21、20比22不敵中國的韓悅；男單的蘇力揚則以14比21、21比17、15比21不敵法國的波波夫（Christo Popov），雙雙止步16強。（編輯：張雅淨）1130314