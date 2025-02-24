台法「文化奧運」紀錄片 藝術家跨國對話道台灣獨特

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（中央社記者洪素津台北24日電）紀錄片My Art, My Voice以2024年法國「文化奧運」為起點，記錄台灣表團與當地藝術家交流，台灣藝術家們透過對談道出台灣的獨特，更在創作中找到安身立命的認同與自由。

TaiwanPlus推出全新紀錄片My Art, My Voice，以2024年法國「文化奧運」為起點，記錄5場於巴黎展開的台法對談，邀請台灣表團與當地藝術家面對面交流，暢談彼此的變裝、電音、女子馬戲表演歷程，一窺藝術家們如何透過創作找到自我座標、將傳統與現代生活結合。

2024年巴黎奧運期間，在運動場外同步進行「文化奧運」，紀錄片邀請「魯保羅變裝皇后秀」冠軍妮妃雅與「瘋家」、將傳統喪葬曲調轉化成獨特藝術的「風中燈牽亡歌團」、將廟會音樂融入電音的「三牲獻藝」、台灣唯一女子馬戲團體「創造焦點」、將原民傳統賦予新靈魂的DJ汝妮及「TAI身體劇場」舞團與藝術總監瓦旦．督喜等6組人馬，與國際藝術家對話，交流彼此的經驗與創作目標。

片中呈現許多台灣藝術家的巴黎初體驗，第一次體驗巴黎夜店的音樂人柯智豪透過新聞稿分享，他和法國DJ介紹「廟會就是台灣最大的Rave Party」，一語道出台灣的獨特，卻又展現藝術文化跨越語言的共享價值。

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外亞維儂藝術節（Festival Off Avignon）共同主席杜明戈斯（Laurent Domingos）也在片中分享眼中的台灣文化，「在台灣，創意如塑造海岸的海流般流動，是自由、無畏且流暢的。」

文化部長李遠在片中提及台灣年輕世代比長輩更有勇氣追尋過往時代習俗，也指出台灣的文化「呈現出前衛的、眼花撩亂的、不被束縛的感覺，對環境、社會、世界提出自己的看法。」（編輯：張雅淨）1140224