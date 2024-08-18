本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
巴黎奧運
文化奧運
新聞專題
文化奧運1/45
首頁 / 文化

文化奧運台灣館好評如潮 製作人：努力被世界看見

2024/8/18 08:15（8/18 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化奧運台灣館15天吸引7萬名觀眾，為最受歡迎的國家館之一。圖為台灣原民歌手阿爆與那屋瓦樂團擔任巴黎文化奧運台灣館開幕夜壓軸，用不需要翻譯的節奏嗨翻全場。中央社記者李若韻巴黎攝 113年7月29日
文化奧運台灣館15天吸引7萬名觀眾，為最受歡迎的國家館之一。圖為台灣原民歌手阿爆與那屋瓦樂團擔任巴黎文化奧運台灣館開幕夜壓軸，用不需要翻譯的節奏嗨翻全場。中央社記者李若韻巴黎攝 113年7月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）巴黎文化奧運台灣館大獲成功，吸引7萬名觀眾入場，成功以文化展現台灣。製作行政總統籌吳季娟告訴中央社，台灣館在限制中從未放棄高喊台灣；唯有走出去表演被看見了，才能證明自己。

與巴黎奧運同時登場的文化奧運（Olympiade culturelle）隨著奧運落幕而告一段落。台灣受邀設立台灣館，在15天中帶來57場演出，共計7萬名現場觀眾，一半為國際觀眾。活動在社群媒體上發酵，也獲主流媒體報導，大受好評。

文化部、駐法國台灣文化中心人員、執行和表演團隊共逾260人，如同把台灣整個藝術節搬到國外。成功的背後，是整個團隊的用心。而帶領者，便是設計統籌林昆穎和製作行政總統籌吳季娟。

默默待在後方控台帳篷，大小事項都照看，有時甚至還化身大會報告與司儀的吳季娟總管製作行政、舞監技術、表演硬體統籌、法國製作行政等不同組別。

她與負責規劃、美學與節目內容的林昆穎組成策劃小組，確保製作端不只純執行，而是具策劃理解能力，才能在實際面上快速推進。

吳季娟17日接受中央社電訪，對於有工作人員形容吳季娟是文化奧運現場的幕後操盤手，推動任務向前衝，她謙虛告訴記者，「我依然認為自己是總機小姐」。

她有30多個文化奧運相關的Line群組，只要有人提出問題，若沒收到回應，吳季娟就會負責提醒通知，「我就是疏通管道、布達資訊，把橋接起來，讓彼此互通」。

記者問，這次文化奧運角色是否有升級。吳季娟笑著說：「有啊，變成國際級的總機小姐。」

被問及執行文化奧運最困難的部分，吳季娟認為是「溝通」，但卻不是與法方的語言隔閡，因她坦言，「跟台灣人溝通最難」。

文化奧運台灣館以廟會形式呈現，具飛簷設計的電子花車舞台、塑膠板凳與高掛的紅燈籠，呈現最原汁原味的台灣。圖為8月2日林宗範的風中燈牽亡歌團。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月18日
文化奧運台灣館以廟會形式呈現，具飛簷設計的電子花車舞台、塑膠板凳與高掛的紅燈籠，呈現最原汁原味的台灣。圖為8月2日林宗範的風中燈牽亡歌團。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月18日

她非常感謝這次的法國團隊，在近一個月期間培養出革命情感與互相理解的默契，「在我們傳達工作方式與理念後，他們不僅接受，也全然信任和支持」。

例如舞台需有飛簷以代表台灣廟宇。法國團隊最初因預算、工法和實用性而不解。直到有台灣民眾經過，表達有如看到廟宇的感受，法方才開始因台灣團隊的誠懇與踏實而感動、而相信。

然而，「台灣夥伴卻不相信，認為現場一定會出狀況。我很困惑，不是要一起相信能做到嗎？」現在證明，面對現場的挑戰與不確定，整個團隊都是準備好的。

講到印象最深刻的瞬間，吳季娟表示當然還是台灣拳后林郁婷拿下奧運金牌的時刻。「我和昆穎一直希望台灣館能有漂亮ending，剛好林郁婷金牌戰就在閉幕式當晚」。

巧合的是，15天演出網路從未斷過線，就這一天，表演因斷線而順延20分鐘，卻剛好讓比賽結果發生在變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）演出告一段落，準備和觀眾說話之際。「這是老天爺寫好的劇本，為了創造後面的驚喜，讓所有時間都合在一起」。

對於有台灣人質疑為何現場沒有出現Taiwan，吳季娟無奈表示，「這就是台灣的國際困境啊，我們只能不斷用各種創意和口號傳達台灣，但我們從未放棄講台灣」。

巴黎文化奧運台灣館在巴黎10日晚上10點舉行閉幕夜時，傳來拳擊選手林郁婷勇奪金牌的喜訊，正在台上表演的妮妃雅驚喜到腳軟，立刻跪下，全場尖叫聲不斷。中央社記者李若韻巴黎攝 113年8月11日
巴黎文化奧運台灣館在巴黎10日晚上10點舉行閉幕夜時，傳來拳擊選手林郁婷勇奪金牌的喜訊，正在台上表演的妮妃雅驚喜到腳軟，立刻跪下，全場尖叫聲不斷。中央社記者李若韻巴黎攝 113年8月11日

面對不公，「我們認為，唯有走出去表演、站出去比賽，被看見了，台灣才有可能證明自己是有能力的，且不能缺席在這世界的」，吳季娟堅定說道。

部分台灣人質疑，反倒是法國團隊聽到台灣處境，以及怕被小粉紅抗議，甚至被打壓停演的擔憂後，講了一句令她很感動的話：「在我們心中，台灣就是獨立的。你放心，我們絕對會保護你們，因為這是件多麼不公平的事。」

法方也用行動證明了對台灣團隊的支持，還主動和外國觀眾介紹，「不是中華台北，是台灣」。

講到台灣館傳達的精神，吳季娟表示，「台灣人真的無時無刻都在努力被看見，不管是表演團隊、設計、每位夥伴，都沒有人放棄堅持這件事」。此外，他們也想傳達真誠，毫無保留地展現自己的不同面向。

至於有人詢問為何不賣食物或紀念品，吳季娟指出，販售有不同的法規、稅制問題要面對，這次在有限的時間和預算下，希望把所有資源著重在文化表演，但未來若有機會都可以考慮。

訪談中，記者深刻感受到台法團隊間的彼此珍惜。吳季娟表示，台灣團隊走進舞台，與法國團隊首次相見的畫面她銘刻於心。朝夕相處、患難與共，離別時，兩邊人員都哭了。

「像是帶一個營隊，一起迎接表演團體，一起接受各種挑戰。要完成工作，又要大家開心」，她由衷感謝團隊和文化部的信任，才能讓任務圓滿達成。（編輯：田瑞華）1130818

文化奧運台灣館仰賴各界支援，旅法僑界捐贈黑糖珍珠冰棒，在館內免費發送，深得觀眾喜愛。執行團隊曾在早上9時，拆了一萬只冰棒盒，方便發放。製作行政總統籌吳季娟特別感謝團隊不辭辛勞，努力為台灣發聲。（吳季娟提供，劉千鈺攝影）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月18日
文化奧運台灣館仰賴各界支援，旅法僑界捐贈黑糖珍珠冰棒，在館內免費發送，深得觀眾喜愛。執行團隊曾在早上9時，拆了一萬只冰棒盒，方便發放。製作行政總統籌吳季娟特別感謝團隊不辭辛勞，努力為台灣發聲。（吳季娟提供，劉千鈺攝影）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月18日
文化奧運台灣館7月27日首演當天剛好是法國團隊統籌馬利（第2排左6）生日，台灣團隊製作行政總統籌吳季娟（第2排左5）和夥伴共同給她驚喜，超過120位工作人員讓台灣館成為可能。（吳季娟提供，劉千鈺攝影）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月18日
文化奧運台灣館7月27日首演當天剛好是法國團隊統籌馬利（第2排左6）生日，台灣團隊製作行政總統籌吳季娟（第2排左5）和夥伴共同給她驚喜，超過120位工作人員讓台灣館成為可能。（吳季娟提供，劉千鈺攝影）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月18日
近一個月的相處，文化奧運台灣館台法團隊彼此如同家人。製作行政總統籌吳季娟（前排中）帶領的現場執行團隊和法國技術統籌馬利（前排左5）帶領的團隊默契十足，成為挺台大隊。（吳季娟提供，劉千鈺攝影）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月18日
近一個月的相處，文化奧運台灣館台法團隊彼此如同家人。製作行政總統籌吳季娟（前排中）帶領的現場執行團隊和法國技術統籌馬利（前排左5）帶領的團隊默契十足，成為挺台大隊。（吳季娟提供，劉千鈺攝影）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月18日
#Taiwan
#巴黎奧運
#文化部
#台灣
#台灣人
#台灣館
#林郁婷
#法國
#林昆穎
#文化奧運
#吳季娟
延伸閱讀
觀眾太熱情 文化奧運台灣館實施舞台動線管制文化奧運台灣館簽名牆寫滿對選手祝福 「戴資穎羽球之后」最醒目巴黎文化奧運台灣館WIN Together凝聚能量 台味珍奶冰棒、茄芷袋吸客
吳季娟
文化奧運台灣館為巴黎奧運祈福 分享多元台灣
林昆穎
限量珍奶徽章 奧運台灣館禮物袋已在6日全數發完為文化奧運祈福 台灣電子花車概念舞台登場
文化奧運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
純淨美好 客語歌手邱淑蟬在奧運以歌聲擁抱觀眾
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：