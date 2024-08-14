純淨美好 客語歌手邱淑蟬在奧運以歌聲擁抱觀眾

（中央社記者李若韻巴黎14日電）客語歌手邱淑蟬在上週於巴黎文化奧運台灣館擔任兩日表演壓軸，以慵懶嗓音與木吉他鋪出一片溫暖氛圍，純淨美好，在場觀眾紛紛相互擁抱。邱淑蟬期待自己的音樂能帶給別人安全感，回看生活中已遺忘的小事。

以全客語進行詞曲創作的歌手邱淑蟬，是巴黎文化奧運台灣館為期15天中，編制最小、但情緒感染性最強的壓軸團隊，僅有邱淑蟬與木吉他樂手陳啟原兩人，緩緩唱出一首又一首的音樂故事，不需要熱情開場，也不需要鼓譟觀眾跟著拍手，所有人就是靜靜地聽，閉上眼睛，或是牽起身旁親友的手，在歌聲中相互擁抱。

邱淑蟬於6日和7日各在台灣館帶來近一個小時的表演，曲目之間偶爾穿插中英文說明，解釋歌名、創作時的心情、歌曲背後的小故事等，像帶給觀眾一本溫柔的有聲書。在台灣，這本有聲書的語言是客語，有著標誌性的意義；但來到巴黎，國際觀眾其實無法辨識客語、國語、甚至任何在台灣館所出現的語言有何不同，音樂得以回到表演者的創作初衷。

邱淑蟬向中央社記者說：「我只是想記錄自己的生活」，例如在台灣館演唱的「望」，便是我人生第一首客語創作。這首歌與一般流行樂的編制如前奏、主歌、副歌不同，全曲僅有一個旋律，重複四個段落直到結束，歌詞一次又一次的唱著祖父曾經說的話。

也例如開場曲「影仔、影仔」，以全世界都熟悉的木吉他演奏，再加入特別設計的調旋法，歌詞說著自己陪伴祖母面臨死亡的心情。

邱淑蟬說自己本來沒有想過要當歌手，寫完歌時也沒有特別的感覺，但是當她開始唱給別人聽之後，發現大家卻很感動，「才發現原來越簡單的事情，越能直達他人內心情感」。

現年27歲的邱淑蟬歌聲偏中低音，慵懶緩慢，像在唱，也像在念，即使不懂客語，也會被音樂中一直攀疊的情緒所感染。

從小在高雄六龜新威客家庄長大的邱淑蟬，去年以首張專輯「繭的形狀」拿下金曲獎最佳客語專輯，寫的都是自己小時候的事。

她說：「因為熟悉客語，在寫歌時會刻意讓詞與曲咬的很緊」。何謂詞曲咬的很緊？邱淑蟬以蕭亞軒一首「愛的主打歌」為例，很多人會聽成「愛的豬大哥」，便是詞曲相互影響所造成。「我盡量讓我的歌詞無論用唱的還是用唸的，聽起來都差不多，能表現客語優美的音律」。

唱客語歌，讓邱淑蟬感到自己擁有光芒，她的音樂長出自己的形狀，幾乎沒有任何傳統元素，邱淑蟬說：「我覺得語言是流動的，是活的，像是客家山歌就從未出現在我的生活裡。我曾經想過要不要加入一些更濃厚的客家元素在我的音樂裡，但如果我從未真正經歷，現階段的我就不勉強自己去做這件事。」

邱淑蟬說：「我希望我的創作能帶給別人陪伴的力量，在你脆弱或是無聊的時候，聽到我的歌便覺得有人陪在你身邊，有安全感，被抱住的感覺。在這個快速的世界裡，也許很多生活小事被遺忘了，透過我的音樂，提醒曾經的美好。」（編輯：陳承功）1130814

客語歌手邱淑蟬於8月6日至7日於巴黎文化奧運台灣館擔任壓軸演出，現場氣氛溫馨。中央社記者李若韻巴黎攝 113年8月14日

客語歌手邱淑蟬於8月6日至7日於巴黎文化奧運台灣館擔任壓軸演出，圖為與邱淑蟬搭配演出的木吉他樂手陳啟原。中央社記者李若韻巴黎攝 113年8月14日