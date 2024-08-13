奧運台灣英雄大遊行16日登場邀全民喝采 三軍儀隊搭劍門迎接

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北13日電）「台灣女兒」巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷今天與最後一批奧運英雄凱旋返台，中華文化總會預告16日下午在台北舉辦「台灣英雄大遊行」，邀請大家沿途為台灣英雄喝采。

中華文化總會在臉書公布，16日奧運選手將會到總統府參與「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」派對，會後還有台灣英雄大遊行，預計下午3時從府前廣場出發，中間將在館前路設英雄谷，終點落在忠孝西路天橋（近中山南路）。

文化總會邀請大家沿途為台灣英雄喝采，全程也會在YouTube直播，期待大家線上線下給予喜愛的選手們支持與鼓勵。

總統賴清德今天特別指示派3架F-16戰機伴飛迎接台灣英雄，並在領空施放熱焰彈，感謝選手們為台爭光，同時感謝教練、醫護、後勤團隊的辛勞付出。

文化總會透露，16日的英雄盛典也會看到國軍身影，國防部示範樂隊將在總統府帶來30首演出曲目，傳達對奧運國手的感謝；三軍儀隊也將搭起象徵榮耀的「劍門」，以最隆重的形式迎接奧運英雄們到來。

這次台灣代表團在巴黎奧運獲得2金5銅成績，總獎牌數為史上次佳，更創下多個新紀錄，包含奧運首次羽球男雙李洋、王齊麟二連霸、台灣首面單槓銅牌唐嘉鴻、台灣首面射擊銅牌李孟遠、台灣首面拳擊金牌林郁婷、台灣首次連3屆奪牌選手郭婞淳，以及單屆最多拳擊獎牌林郁婷、吳詩儀、陳念琴。（編輯：李亨山）1130813