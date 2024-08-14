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奧運台灣英雄派對16日登場 遊行路線與活動內容曝光

2024/8/14 12:57（8/14 13:35 更新）
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「台灣英雄大遊行」16日登場，預計從總統府前出發，從重慶南路一段、襄陽路、館前路到忠孝西路，民眾都可以在車隊行經的路旁兩側為台灣英雄加油打氣。（圖取自www.facebook.com/GACCTW）
「台灣英雄大遊行」16日登場，預計從總統府前出發，從重慶南路一段、襄陽路、館前路到忠孝西路，民眾都可以在車隊行經的路旁兩側為台灣英雄加油打氣。（圖取自www.facebook.com/GACCTW）
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（中央社記者溫貴香台北14日電）巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」16日登場，在總統賴清德接見參與者後，緊接著舉行大遊行，預計從總統府前出發經過館前路「英雄谷」，完整的遊行路線與相關活動內容今天曝光。

總統府上午舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會，公布遊行路線與活動細節，總統府秘書長潘孟安致詞表示，經過2個禮拜奧運的激盪，全國凝聚共識為台灣隊加油，包括背後為這些台灣英雄所付出努力、辛勞的教練、伙食團等，也謝謝教育部體育署在選手競賽過程中給予諸多協助。

潘孟安提到，總統昨天特別指示奧運英雄最後一批回台灣的班機上動用F-16戰機伴航，同時也將舉行英雄歡迎派對，選手、選手團隊及家人分別在16日進到總統府，與總統進行近2個小時的英雄派對。

根據活動規劃，下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對、下午1時50分到下午2時30分總統在大禮堂接見，下午2時40分到2時45分在府前廣場大合影，下午3時英雄大遊行出發。

潘孟安強調，英雄大遊行活動當天，不但會線上直播以外，在兩側路經的路線，從重慶南路一段、襄陽路、館前路到忠孝西路，民眾可以在英雄車隊行經的路旁兩側為台灣英雄加油打氣。

教育部政務次長張廖萬堅提到，「台灣英雄榮耀派對」共有選手加上教練67位參加，「2金5銅」除了李洋與女朋友在日本度假外，李洋的爸爸李峻淯將代表李洋參加派對。

其他選手包括王齊麟、林郁婷、李孟遠、吳詩儀、唐嘉鴻、陳念琴都會出席，有選手如霹靂舞選手孫振還在國外，另外有選手要赴國外比賽，或者因傷治療約診等情況無法出席，跆拳道選手羅嘉翎的哥哥羅堉誠也會參加，首次擊劍選手陳弈通的父母也會陪同出席。

張廖萬堅透露，這次台灣支援了6個項目的8位國際裁判都會來參加英雄派對，奧運代表團團本部與支援團多名醫護、防護員、運動心理諮商老師也會出席。

文化總會秘書長李厚慶指出，會由三軍儀隊搭起劍門迎接為台灣奮鬥的選手，也邀請國防示範樂隊在派對進行過程當中準備了30首曲目，表達對選手們的感謝，派對在敞廳部分規劃了慶祝吧、畫畫區、手作區、拍照區。

李厚慶說明，主辦單位與台灣飲食團隊合作準備了珍珠奶茶、日月潭的紅茶，將台灣美食透過法式甜點的製作溫暖選手們的胃，並邀請專門拍攝台灣時尚封面的攝影師，為選手及家人們拍攝時尚封面，馬上可以印出當紀念。

李厚慶表示，整個過程都會進行線上直播，也邀請幾位主持人訪問選手們，選手們也會透過線上直播與民眾打招呼。

此外，北市警局中正一分局長張嘉煌今天公布，周邊道路自明晚9時起分批實施交通管制。（編輯：張若瑤）1130814

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會14日在總統府舉行，宣告16日遊行事宜，總統府祕書長潘孟安（中）、文化總會祕書長李厚慶（左2）、教育部次長張廖萬堅（右2）、體育署長鄭世忠（右）、台北市警局中正一分局分局長張嘉煌（左）出席與會。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會14日在總統府舉行，宣告16日遊行事宜，總統府祕書長潘孟安（中）、文化總會祕書長李厚慶（左2）、教育部次長張廖萬堅（右2）、體育署長鄭世忠（右）、台北市警局中正一分局分局長張嘉煌（左）出席與會。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
總統府14日舉辦「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會，總統府祕書長潘孟安（圖）出席說明，派對與大遊行活動將於16日登場。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
總統府14日舉辦「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會，總統府祕書長潘孟安（圖）出席說明，派對與大遊行活動將於16日登場。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
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