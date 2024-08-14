奧運男籃柯瑞轟垮地主 法國麥當勞戲稱考慮下架咖哩沾醬4年

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）速食龍頭麥當勞（McDonald's）法國分公司說，正考慮在下屆奧運前把咖哩沾醬從菜單中撤下，以開玩笑方式抗議美國男籃隊長柯瑞終場前連飆數發3分球率領美國打敗地主法國。

路透社報導，麥當勞在社群媒體平台Instagram發文說，「基於明顯的原因，我們正在考慮下架這種沾醬」，隨文附上一張「經典咖哩」口味雞塊沾醬照片，標題寫著「至少4年」。

麥當勞全球官方X帳號延續這個話題，開玩笑地回覆說，「如果你不想要咖哩沾醬，我們將會（Oui’ll）撤掉」，大玩法文「是的」（Oui）和我們（we）的諧音梗，還不忘標註法國麥當勞的社群平台X帳號McDonaldsFrance。

法國麥當勞一名發言人對此表示，「這是無傷大雅的玩笑，也是對柯瑞和美國隊10日決戰地主法國那場精采賽事的一個暗示」。

在奧運男籃金牌戰中，NBA史上三分球王柯瑞（Stephen Curry）大發神威，終場前2分多鐘連飆4記三分彈，全場共砍8顆三分球轟下24分，率領美國以98比87打敗地主法國，收下巴黎奧運男籃金牌。

柯瑞砍下美國隊最高的24分，但對法國最致命的是他在比賽剩2分43秒時連續飆進4顆三分球，其中終場前1分19秒的三分彈，將比數拉開到93比84，還擺出招牌的晚安「睡覺」手勢，為比賽底定勝負。（譯者：洪啟原）1130814