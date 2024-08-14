本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
巴黎奧運
五環趣聞
新聞專題
五環趣聞2/61
首頁 / 國際

奧運男籃柯瑞轟垮地主 法國麥當勞戲稱考慮下架咖哩沾醬4年

2024/8/14 03:43（8/14 09:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職籃NBA球星柯瑞。（中央社檔案照片）
美國職籃NBA球星柯瑞。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎13日綜合外電報導）速食龍頭麥當勞（McDonald's）法國分公司說，正考慮在下屆奧運前把咖哩沾醬從菜單中撤下，以開玩笑方式抗議美國男籃隊長柯瑞終場前連飆數發3分球率領美國打敗地主法國。

路透社報導，麥當勞在社群媒體平台Instagram發文說，「基於明顯的原因，我們正在考慮下架這種沾醬」，隨文附上一張「經典咖哩」口味雞塊沾醬照片，標題寫著「至少4年」。

麥當勞全球官方X帳號延續這個話題，開玩笑地回覆說，「如果你不想要咖哩沾醬，我們將會（Oui’ll）撤掉」，大玩法文「是的」（Oui）和我們（we）的諧音梗，還不忘標註法國麥當勞的社群平台X帳號McDonaldsFrance。

法國麥當勞一名發言人對此表示，「這是無傷大雅的玩笑，也是對柯瑞和美國隊10日決戰地主法國那場精采賽事的一個暗示」。

在奧運男籃金牌戰中，NBA史上三分球王柯瑞（Stephen Curry）大發神威，終場前2分多鐘連飆4記三分彈，全場共砍8顆三分球轟下24分，率領美國以98比87打敗地主法國，收下巴黎奧運男籃金牌。

柯瑞砍下美國隊最高的24分，但對法國最致命的是他在比賽剩2分43秒時連續飆進4顆三分球，其中終場前1分19秒的三分彈，將比數拉開到93比84，還擺出招牌的晚安「睡覺」手勢，為比賽底定勝負。（譯者：洪啟原）1130814

#NBA
#巴黎奧運
#法國
#柯瑞
#美國
#美國隊
#麥當勞
#路透社
#男籃
#五環趣聞
延伸閱讀
美國男籃奧運5連霸 柯瑞終場前4顆三分彈轟垮法國美國女籃笑納巴黎奧運最後一金 獎牌榜保龍頭地位美國女籃67比66險勝法國 締造奧運8連霸曾遭俄羅斯關押10個月 美國女籃球星格林納奧運奪金落淚
柯瑞
柯瑞盼奧運奪金帶給賀錦麗正能量 讓國家更團結奧運在即川普遭槍擊濺血 美男籃總教練、球星柯瑞籲團結
五環趣聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
為赴奧運圓夢下海成人平台 多名運動員經營OnlyFans籌款
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：