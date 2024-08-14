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賴總統辦派對榮耀台灣英雄 開先例邀選手親友入府

2024/8/14 11:10（8/14 14:57 更新）
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總統府14日舉辦「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會，總統府祕書長潘孟安（圖）出席說明，派對與大遊行活動將於16日登場。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
總統府14日舉辦「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會，總統府祕書長潘孟安（圖）出席說明，派對與大遊行活動將於16日登場。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）總統府16日將舉辦「台灣英雄榮耀同行」派對，總統賴清德首開先例，邀請選手帶著親朋好友到總統府見證榮耀，包括李洋爸爸、羅嘉翎哥哥、韓安齊親友，以及連珍羚的好姐妹、日本柔道選手高市未來都將一同入府。

總統府今天舉辦「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會，會中首度曝光派對與遊行細節，以及將出席的選手名單。

據了解，多位代表團選手包括金牌得主林郁婷等，都將出席本屆派對活動。值得注意的是，除了邀請選手，以及由教練、國際裁判、賽中工作支援團、運動科學支援團等組成的後勤團隊外，賴總統更首開先例，邀請選手的親朋好友來到總統府共襄盛舉。

國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」派對與大遊行活動將於16日登場，總統府今召開記者會曝光各項規劃細節，從府內車廳、敞廳、迴廊到大禮堂，都經過特別佈置，敞廳打造成派對區設置多個攤位，請來多名主持人炒熱氣氛。「英雄大遊行」時，選手將站上國防部輕型、中型戰術輪車，車隊前方由憲兵快速反應連、台北樂府樂旗藝術團領隊前行，場面壯觀盛大可期。

賴總統作為「資深運動迷」，重視選手與感謝後勤團隊外，相當理解親友的堅定支持，是選手至關重要的力量，為感謝這群「堅實後盾」們，賴總統打破慣例，邀請親友一同入府見證榮耀，包括李洋爸爸、羅嘉翎哥哥、韓安齊親友，以及連珍羚的好姐妹、日本柔道選手高市未來，場面溫馨感人可期。（編輯：林家嫻）1130814

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會14日在總統府舉行，宣告16日遊行事宜，總統府祕書長潘孟安（中）、文化總會祕書長李厚慶（左2）、教育部次長張廖萬堅（右2）、體育署長鄭世忠（右）、台北市警局中正一分局分局長張嘉煌（左）出席與會。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」宣傳記者會14日在總統府舉行，宣告16日遊行事宜，總統府祕書長潘孟安（中）、文化總會祕書長李厚慶（左2）、教育部次長張廖萬堅（右2）、體育署長鄭世忠（右）、台北市警局中正一分局分局長張嘉煌（左）出席與會。中央社記者張皓安攝 113年8月14日
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