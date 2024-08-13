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奧運團創史上第二佳績 蔡英文：團結締造台灣英雄

2024/8/13 17:11（8/13 17:31 更新）
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台灣拳擊女將林郁婷（圖）在2024巴黎奧運無端被捲入性別爭議風波，場上則用實力說話，法國時間10日晚間打下台灣奧運拳擊賽史首面金牌，賽後在這面得來不易的獎牌上輕輕落下一吻。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月11日
台灣拳擊女將林郁婷（圖）在2024巴黎奧運無端被捲入性別爭議風波，場上則用實力說話，法國時間10日晚間打下台灣奧運拳擊賽史首面金牌，賽後在這面得來不易的獎牌上輕輕落下一吻。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月11日
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（中央社記者溫貴香台北13日電）巴黎奧運落幕，台灣代表團創下2金、5銅佳績，最後一批返國選手今天已返抵國門。前總統蔡英文在臉書發文表示，這是史上第二好的成績，團結的台灣人，締造台灣英雄，帶著此時此刻的團結與勇敢，繼續為往後的運動賽事努力，也要繼續讓台灣走向世界。

蔡英文今天在臉書發文表示，今天早上，最後一批參與巴黎奧運的台灣選手，已經順利返抵國門。在這次的奧運中，台灣代表團一共獲得 2 金、5 銅，是史上第二好的成績。

她說，大部分的台灣人，都會記得射擊選手李孟遠，為台灣射下的首面射擊銅牌；拳擊選手吳詩儀，也在女子60公斤的量級中獲得一面銅牌。也會記得，從病痛中復原，奮戰到底的陳念琴；從重傷中重返，創造驚奇的唐嘉鴻；以及連續三屆奪牌，舉起台灣人希望的郭婞淳。

「當然，我們也不會忘記李洋、王齊麟奪金那一夜的激動，以及用拳擊粉碎惡意，用金牌證明自己的林郁婷」。蔡英文說，還有許多選手，像是戴資穎、黃筱雯、羅嘉翎、陳玟卉、楊勇緯，流下的眼淚都讓人不捨。

她說，謝謝每一位站在賽場上，全力以赴、拚到最後的台灣選手，以及參與「文化奧運」的表演團體，「你們都是令人驕傲的台灣英雄」。

蔡英文表示，在台灣英雄的背後，也感謝強大的後勤團隊、辛苦的教練、日夜顛倒的賽事轉播團隊，與每一位在社群上轉發澄清訊息、分享精采賽事，為選手集氣、發聲的台灣人民。「我們要帶著此時此刻的團結與勇敢，繼續為往後的運動賽事努力，也要繼續讓台灣走向世界」。（編輯：林興盟）1130813

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