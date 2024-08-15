鼓勵生產報國 賴總統：兩個恰恰好、三個多麼好

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德就任後今天首次主持總統府暨國安會員工家庭日活動表示，他上任之後推動「0-6歲國家和你一起養」2.0，托育補助再提高，鼓勵多生幾個，一個不算少、兩個恰恰好、三個多麼好。

總統上午偕同副總統蕭美琴出席「113年總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動，與員工及眷屬親切互動並合影留念，現場氣氛熱鬧溫馨。

總統致詞時表示，今天是他和蕭副總統520宣誓就任後，第一次主持總統府家庭日活動，首先要熱烈歡迎到總統府，也特別感謝家屬請假、甚至從外縣市到總統府，共聚一堂。

他提到，總統府是憲政機關，肩負著推動國政的重要工作，因此言行動見觀瞻，在總統府服務責任相當重，壓力也不少。4年前他開始陪同前總統蔡英文工作，以及他擔任總統後這幾個月，看到大家都是戰戰兢兢、全力以赴，將工作做到最好，他要利用此一機會表達最大的感謝，也感謝家屬全力支持。

總統說，很高興與大家共聚一堂，更令人驚喜的是，現場3歲以下的小朋友有47人，這表示總統府的工作雖然繁重，但沒有影響「生產力」，相信社會對總統府未來推動的各項工作也一定會更有信心。

他並指出，蔡英文是台灣史上對社會投資做最多的總統，她任內推動「0到6歲國家一起養」是前所未有，目的是要減輕年輕夫婦負擔。他上任後推動「0到6歲國家一起養2.0」，托育補助再提高。

總統表示，他在蔡英文「0到6歲國家一起養」的基礎下加碼，希望大家肯定政府，也要以具體行動回應，多生幾個，一個不算少、兩個恰恰好、三個多麼好。（編輯：林興盟）1130815

總統賴清德（後右）15日上午在總統府主持「113年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，副總統蕭美琴（後左）陪同出席。中央社記者徐肇昌攝 113年8月15日