台灣奧運代表團凱旋 F-16伴飛施放熱焰彈[影]

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（中央社記者溫貴香台北13日電）巴黎奧運圓滿落幕，空軍3架F-16戰機在總統賴清德指示下，今天清晨5時17分在台灣西南上空待命，迎接載著台灣代表團的長榮班機後，施放熱焰彈歡迎台灣英雄凱旋，並持續伴飛到上午6時11分，圓滿完成迎接專案任務。

當F-16戰機伴飛、施放熱焰彈時，客艙內立即爆出熱烈歡呼聲，選手們爭睹窗外機尾與機身帶著耀眼光點的F-16戰機，並拿出手機拍照及攝影，留下感動一刻。

影片來源：中央社

巴黎奧運圓滿落幕，台灣最後一批選手13日上午返抵國門，總統賴清德特別指示比照東京奧運，派出3架F-16戰機伴飛，台灣拳擊金牌得主林郁婷在飛機上拿起手機搶拍戰機伴飛畫面。（體育署提供）中央社記者溫貴香傳真 113年8月13日

台灣女子拳擊好手林郁婷（右2）、吳詩儀（右）及陳念琴（左）替台灣進帳1面金牌、2面銅牌，13日光榮返台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月13日

參加巴黎奧運的台灣代表團選手日前已陸續返台，上午抵台的選手人數最多。載著台灣英雄的長榮航空BR88班機，於巴黎當地時間12日上午11時20分起飛，台灣時間13日上午7時10分降落桃園國際機場，包括拳擊國手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等，以及田徑選手彭名揚、有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚、「桌球一姐」鄭怡靜等選手都在班機上。

今天清晨最後一批返台選手返台，總統賴清德特別指示比照東京奧運，派出3架F-16戰機伴飛，護送班機，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。

這屆巴黎奧運，台灣選手拿下2金、5銅，是台灣參加奧運史上次佳成績，空軍在總統指示下派遣3架F-16戰機伴飛，代表全民傳達對奧運代表團的感謝。（編輯：郭無患）1130813

巴黎奧運台灣拳擊、田徑與桌球代表隊選手及教練13日返台，飛航期間由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛。中央社記者吳家昇攝 113年8月13日