林郁婷回應性別攻擊 發聲明不提告「已用奧運金牌證明」
2024/8/12 17:30（8/14 13:18 更新）
（中央社記者黃巧雯台北12日電）拳擊國手林郁婷今天表示，針對國際拳擊總會（IBA）及網路上的不友善言論，「我已經用奧運金牌證明」，已不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。
她說，國際奧林匹克委員會 (IOC) 已以最嚴謹標準審理選手參賽資格，IOC也已多次公開聲明及證明她的參賽資格完全沒問題，她不需要再向外界證明任何事。
在巴黎奧林匹克運動會無端捲入性別爭議，所幸克服壓力、拿下女子57公斤級金牌的林郁婷透過聲明表示，很高興拿到金牌，非常感謝大家支持，這面金牌屬於大家。
她說，感謝大家關心與支持她，尤其奧運期間，教育部體育署、中華奧會及國家運動訓練中心已做很多維護她權益的事幫她，還有總統、行政院長、教育部長及國民對她的支持，特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重她的意願處理對外回應。
林郁婷表示，接下來想好好休息，享受一下勝利果實，也請大家繼續支持台灣拳擊運動，謝謝大家。
教育部長鄭英耀稍早說，IBA言論令人遺憾，林郁婷凱旋歸國後，尊重意願再採取法律措施。（編輯：李明宗）1130812
延伸閱讀林郁婷挺過性別爭議壓力 用奧運金牌反擊質疑林郁婷感謝全國力挺：奧運圓夢摘金證明我做得到 台灣人也都做得到林郁婷奧運奪金 外媒讚精彩表現回應外界誤解林郁婷奧運拳擊摘金 教練幽默回應：感謝JK羅琳增加聲量國際奧會為何堅決排除IBA？多年互槓持續可能影響下屆奧運拳賽圖輯／林郁婷克莉芙摘金、土耳其大叔爆紅 巴黎奧運10大精彩時刻回顧圖輯／巴黎奧運台灣英雄奮戰 笑淚交織一刻林郁婷奧運摘金後重啟社群 分享與麟洋配楊勇緯連珍羚合照阿爾及利亞金牌拳手克莉芙提告 訴狀點名JK羅琳和馬斯克
- 2024/08/13 17:11
- 2024/08/13 08:26
- 2024/08/12 19:35
- 林郁婷回應性別攻擊 發聲明不提告「已用奧運金牌證明」2024/08/12 17:30
- 2024/08/12 14:31
- 2024/08/12 13:42
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
奧運英雄返台F-16伴飛 賴總統16日接見辦大遊行