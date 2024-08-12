林郁婷回應性別攻擊 發聲明不提告「已用奧運金牌證明」

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）拳擊國手林郁婷今天表示，針對國際拳擊總會（IBA）及網路上的不友善言論，「我已經用奧運金牌證明」，已不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。

她說，國際奧林匹克委員會 (IOC) 已以最嚴謹標準審理選手參賽資格，IOC也已多次公開聲明及證明她的參賽資格完全沒問題，她不需要再向外界證明任何事。

在巴黎奧林匹克運動會無端捲入性別爭議，所幸克服壓力、拿下女子57公斤級金牌的林郁婷透過聲明表示，很高興拿到金牌，非常感謝大家支持，這面金牌屬於大家。

她說，感謝大家關心與支持她，尤其奧運期間，教育部體育署、中華奧會及國家運動訓練中心已做很多維護她權益的事幫她，還有總統、行政院長、教育部長及國民對她的支持，特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重她的意願處理對外回應。

林郁婷表示，接下來想好好休息，享受一下勝利果實，也請大家繼續支持台灣拳擊運動，謝謝大家。

教育部長鄭英耀稍早說，IBA言論令人遺憾，林郁婷凱旋歸國後，尊重意願再採取法律措施。（編輯：李明宗）1130812