感謝奧運國手貢獻 教長：讓世界看見台灣

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（中央社記者陳容琛台北16日電）宏道基金會今天舉行巴黎奧運台灣代表團的慶功晚宴，教育部長鄭英耀在致詞時表示，非常敬佩這群台灣英雄，「感謝你們的貢獻，讓世界看見台灣。」

在拳后林郁婷及羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的領軍下，台灣代表團本屆巴黎奧運共勇奪2金5銅成績，其中金牌數追平隊史最佳，與上屆東京奧運、2004雅典奧運並列，而總獎牌7面是隊史次佳，僅次於東京奧運的2金4銀6銅。

財團法人宏道運動發展基金會今天舉行巴黎奧運慶功晚宴，鄭英耀在致詞時表示，雖然今天所有選手的行程滿檔，但很開心受到基金會董事長林鴻道的邀請，「大家都以運動選手為榮，我們這些選手甚至為台灣獲得金牌，他們絕對值得我們的敬重、敬佩。」

鄭英耀指出，不論選手是否在奧運奪牌，都必須善待這批台灣的國寶，「已經是非常難得榮耀，相信在未來的競技場上，你們跟著教練一路走來，為追逐夢想的堅持，樹立最好的風範，未來的人生一定是燦爛的，感謝你們的貢獻，讓世界看得到台灣。」（編輯：李亨山）1130816

財團法人宏道運動發展基金會「2024巴黎奧運慶功晚宴」16日晚間在台北舉行，基金會董事長林鴻道（2排右3）出席，和與會選手、教練同台合影留念。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日

財團法人宏道運動發展基金會16日晚間在台北舉行2024巴黎奧運慶功晚宴，體操單槓銅牌得主唐嘉鴻（左）與教練翁士航（右）出席，一同接受基金會董事長林鴻道（中）頒獎表揚，3人並合比大愛心留影。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日

財團法人宏道運動發展基金會主辦的2024巴黎奧運慶功晚宴16日晚間在台北舉行，現場由董事長林鴻道（中）頒發獎狀給選手、教練，女子拳擊銅牌得主吳詩儀（左）與教練柯文明（右）一同登台領獎。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日

財團法人宏道運動發展基金會16日晚間在台北舉行2024巴黎奧運慶功晚宴，董事長林鴻道（右5）會中與奧運奪牌選手林郁婷（右2）、陳念琴（左3起）、吳詩儀、唐嘉鴻與教練曾自強（右）、翁士航（右3）、柯文明（左2）等人合影留念。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日