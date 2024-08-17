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麟洋配巴黎奧運金牌戰 世界羽聯：巨大壓力下交鋒 最偉大男雙比賽之一

2024/8/17 16:15（8/17 19:14 更新）
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2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰當地時間4日下午登場，台灣組合「麟洋配」李洋（後）、王齊麟（前）力拚爭金，王齊麟一度打到躺在地上仍堅持回球奮戰。中央社 113年8月4日
2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰當地時間4日下午登場，台灣組合「麟洋配」李洋（後）、王齊麟（前）力拚爭金，王齊麟一度打到躺在地上仍堅持回球奮戰。中央社 113年8月4日
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（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運金牌戰力退「中國組合」王昶、梁偉鏗，完成奧運連霸，該役更被世界羽聯譽為最偉大的男雙比賽之一。

麟洋配上屆東京奧運奪金後一夕爆紅，沒想到接下來卻迎來一波低潮，甚至在今年巴黎奧運被分在「死亡之組」，不過兩人在不被看好的情況下，成功挺進金牌戰，最後更以21比17、18比21、21比19擊敗世界第1的王昶、梁偉鏗，成為首組在奧運完成連霸的羽球男雙。

該役更被譽為最偉大的男雙比賽之一，世界羽聯（BWF）在官網指出，兩組男雙選手即便帶著巨大的壓力正面交鋒，而且都能打出接近自身的最佳狀態，尤其稱讚李洋的表現相當出色，在王齊麟第2局面臨體力下滑的情況，仍能引導著搭檔邁向勝利。

李洋今天出席「牧德盃企業羽球排名賽」接受媒體聯訪時表示，主要是跟王齊麟陷入低潮很久，最後卻成為第1組在奧運締造衛冕的羽球男雙，他笑說經典在於自己即將要退役，「不會再有這個組合，未來也沒有機會看到我們。」

相較於3年前在東京奧運奪金，李洋表示，當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不僅沒有觀眾，還必須立刻返回台灣隔離，這次看到很多粉絲接機，一起分享奪牌的喜悅，「感覺完全不一樣，3年前沒人知道我們是驚喜，3年後則是歷經低潮再次成功，對推廣羽球幫助很大。」（編輯：李亨山）1130817

世界羽聯在官網指出，兩組男雙選手即便帶著巨大的壓力正面交鋒，都能打出接近自身的最佳狀態，尤其稱讚李洋的表現相當出色。（圖取自世界羽聯網頁olympics.bwfbadminton.com）
世界羽聯在官網指出，兩組男雙選手即便帶著巨大的壓力正面交鋒，都能打出接近自身的最佳狀態，尤其稱讚李洋的表現相當出色。（圖取自世界羽聯網頁olympics.bwfbadminton.com）
2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰在當地時間4日下午登場，中國組合梁偉鏗（左）、王昶（右）攜手迎戰台灣「麟洋配」王齊麟、李洋，鏖戰3局後中國以1比2吞敗，拿下銀牌。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月5日
2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰在當地時間4日下午登場，中國組合梁偉鏗（左）、王昶（右）攜手迎戰台灣「麟洋配」王齊麟、李洋，鏖戰3局後中國以1比2吞敗，拿下銀牌。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月5日
#BWF
#巴黎奧運
#李洋
#王齊麟
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