李洋最後一舞劃句點 與王齊麟BWF年終賽無緣男雙4強

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣羽球男雙好手「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在BWF年終賽預賽最終戰，以22比24、12比21不敵馬來西亞組合侞薩尼、吳世飛，無緣4強，而李洋國際賽的最後一舞也劃下句點。

李洋在接受中央社記者訪問時表示，雖然還是有一點可惜，不過這樣的表現應該不算太差，「至少我身體都沒有酸痛，應該表示過去的訓練還可以，這次參賽，也給我更多經驗和靈感，未來可以用在教學上面。」

李洋和王齊麟生涯對上世界排名第7的馬來西亞好手侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛，賽前雙方交手4次勝負各半。

BWF羽球年終總決賽預賽男雙A組戰況單純，「麟洋配」和大馬組合今天誰贏誰晉級；首局開打戰局就呈現膠著，「麟洋配」一度以17比13取得領先，不過接下來被對手打出5比0攻勢超前，雙方一路鏖戰到「DEUCE（丟士）」。

侞薩尼、吳世飛在22比22時，先是一記近身殺球讓王齊麟回球失誤，接著下一波雙方在前3拍搶主動權，王齊麟試圖搶網發生掛網失誤，讓大馬組合拿下首局。

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打出氣勢的馬來西亞組合，次局開賽就取得9比1攻勢，反觀「麟洋配」似乎心情受到影響，尤其王齊麟出現多達4次的底線出界，「麟洋配」雖一度追至7比10，但雙方差距始終沒能再縮小，最終連丟2局吞下敗仗。

李洋和王齊麟靠著巴黎奧運摘金取得年終賽參賽資格，不過李洋從9月就轉任教職，儘管訓練強度不足，但這次仍多次秀出招牌魚躍撲球、虛攻等，帶給球迷滿滿的回憶殺。（編輯：龍柏安）1131213