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BWF年終賽 麟洋配鏖戰65分鐘惜敗丹麥組合

2024/12/12 20:39（12/12 21:01 更新）
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台灣男子羽球雙打組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）12日在BWF年終賽預賽第2戰不敵丹麥好手，吞下敗戰。（Badminton Photo提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月12日
台灣男子羽球雙打組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）12日在BWF年終賽預賽第2戰不敵丹麥好手，吞下敗戰。（Badminton Photo提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣男雙好手「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在BWF年終賽面對丹麥組合奧斯陸、拉斯穆森，鏖戰65分鐘卻遭對手逆轉，最終以21比13、19比21、19比21吞下預賽首敗。

李洋和王齊麟面對世界排名第3的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）毫不遜色，賽前交手10次共拿7勝，包括在今年巴黎奧運預賽、4強都過關。

今天雙方再度在世界羽球總會（BWF）年終總決賽碰頭，李洋經過預賽首戰摸索後，今天和王齊麟的搭配更進入狀態，且全程帶著笑容，看得出來很享受最後一舞。

首局開打後，「麟洋配」在發、接發前3拍以及平抽擋，幾乎都抓到丹麥組合的球路，加上王齊麟今天很快進入狀況，後場殺球幾乎都能得分，首局就一路壓著對手打，輕鬆以21比13拿下。

第2局「麟洋配」依舊保持侵略性，只可惜自己失誤過多，前段打得有些膠著，一度以11比8領先進入技術暫停。

不過短暫休息後，雙方很快戰成12比12平，接著進入拉鋸戰，奧斯陸和拉斯穆森先取得20比18的2個局末點，儘管台灣組合成功化解1個局點，仍因李洋回球掛網讓出第2局。

決勝第3局開打後「麟洋配」以0比3落後，隨後主動改變節奏，多次頓點後再回球，不讓丹麥組合打出擅長的快節奏，一口氣連拿9分超前，並以11比10進入技術暫停。

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休息後雙方一路鏖戰，「麟洋配」在16比14時，第17分經歷來回65拍，最後靠著李洋在前場的虛攻將對手釘在原地順利取分，堪稱今日最佳好球；只可惜19比16領先時，被對手連得5分結束帶走比賽。

李洋、王齊麟目前預賽1勝1敗，丹麥奧斯陸和拉斯穆森2勝，同組的還有自家人李哲輝、楊博軒，馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛（Goh Sze Fei）。（編輯：龍柏安）1131212

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