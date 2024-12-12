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BWF年終賽中國球迷挑釁 體育署：官方管道表抗議

2024/12/12 19:27（12/12 19:49 更新）
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（中央社記者黎建忠台北12日電）在中國杭州舉辦的BWF年終總決賽，昨天「麟洋配」在出賽時，場邊有球迷高喊挑釁言論；對此，體育署表示，已經指示羽球協會透過官方管道表達抗議。

今年的世界羽球總會（BWF）年終總決賽，是「麟洋配」的最後一舞，李洋打完後就將正式告別國際賽場。

只不過，在昨天分組預賽首戰，李洋、王齊麟對上自家人李哲輝、楊博軒，比賽首局開賽沒多久，看台上就有球迷高喊「台灣，是中國的」的言論，從轉播畫面來看，李洋、王齊麟似乎也對著看台上露出無奈的笑容。

體育署今天回應表示，針對世界羽球總會在杭州舉辦的年終賽，發生觀眾如此不尊重我國運動員的挑釁舉動，只會讓未來兩岸的體育交流蒙上陰影。

體育署已指示中華民國羽球協會應循官方管道提出抗議，並呼籲主辦單位世界羽球總會與杭州承辦方應對此類政治干擾做必要的制止，以免影響選手的表現。

王齊麟在接受中央社記者訪問時僅簡短表示，「當時我很專注在球場上，聽得沒有特別清楚，不過賽後我還是希望體育歸體育、政治歸政治。」（編輯：李亨山）1131212

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