麟洋配最後一舞 BWF年終賽首戰擊敗自家人獲勝

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（中央社記者黎建忠台北11日電）最後一舞的「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在BWF年終總決賽預賽首戰，以16比21、21比16、21比18擊敗自家人李哲輝、楊博軒，搶下分組預賽首戰勝利。

打完巴黎奧運就退休的李洋，在9月初跟搭檔王齊麟參加台北羽球公開賽回饋球迷，隨後李洋就進入國體大擔任教職，等於近3個月才又重返賽場，表現依舊不遜色現役球員。

「麟洋配」過去和李哲輝、楊博軒交手6次，以4勝2敗佔上風，由於李洋是最後一次參加國際賽，因此這場台灣內戰剛開賽兩邊都顯得有些尷尬，場上也完全沒有火藥味。

首局「麟洋配」還在找尋以往默契，加上王齊麟還沒進入狀況出現較多失誤，很快先以16比21敗下陣來。

第2局「麟洋配」逐漸找回手感，尤其李洋幾乎上演個人秀，在一次快速的平抽擋得分後，還俏皮的跟對手比YA，另外像是魚躍救球、跳殺虛攻等招牌動作，也都一一呈現，完全不像是退休3個月的球員，如願和王齊麟聯手以21比16扳回一局。

關鍵的第3局，雙方發揮得都不太理想，頻頻出現失誤，分數也很膠著，幾乎是你一分我一分，直到17比17平手時，才被「麟洋配」連得3分取得3個賽末點，雖然被追回1分，但最後靠著王齊麟接發球幸運翻網，拿下勝利。

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李洋接受中央社記者訪問時笑說：「其實沒有什麼特別的感覺，只是覺得『久違了』，踏上球場的感覺還是很不一樣，但現在就是心懷感恩地把比賽打完。」

靠著巴黎奧運金牌保送參賽資格的李洋、王齊麟，除了和李哲輝、楊博軒同組外，還有丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛。（編輯：郭諭儒）1131211