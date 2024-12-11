本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

麟洋配最後一舞 BWF年終賽首戰擊敗自家人獲勝

2024/12/11 22:44（12/11 22:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）11日在BWF年終總決賽分組預賽首戰自家人，順利以2比1過關。圖為李洋、王齊麟在113年12月6日一同出席國光體育獎章頒獎典禮並合影。中央社記者黎建忠攝 113年12月11日
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋（右）、王齊麟（左）11日在BWF年終總決賽分組預賽首戰自家人，順利以2比1過關。圖為李洋、王齊麟在113年12月6日一同出席國光體育獎章頒獎典禮並合影。中央社記者黎建忠攝 113年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）最後一舞的「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在BWF年終總決賽預賽首戰，以16比21、21比16、21比18擊敗自家人李哲輝、楊博軒，搶下分組預賽首戰勝利。

打完巴黎奧運就退休的李洋，在9月初跟搭檔王齊麟參加台北羽球公開賽回饋球迷，隨後李洋就進入國體大擔任教職，等於近3個月才又重返賽場，表現依舊不遜色現役球員。

「麟洋配」過去和李哲輝、楊博軒交手6次，以4勝2敗佔上風，由於李洋是最後一次參加國際賽，因此這場台灣內戰剛開賽兩邊都顯得有些尷尬，場上也完全沒有火藥味。

首局「麟洋配」還在找尋以往默契，加上王齊麟還沒進入狀況出現較多失誤，很快先以16比21敗下陣來。

第2局「麟洋配」逐漸找回手感，尤其李洋幾乎上演個人秀，在一次快速的平抽擋得分後，還俏皮的跟對手比YA，另外像是魚躍救球、跳殺虛攻等招牌動作，也都一一呈現，完全不像是退休3個月的球員，如願和王齊麟聯手以21比16扳回一局。

關鍵的第3局，雙方發揮得都不太理想，頻頻出現失誤，分數也很膠著，幾乎是你一分我一分，直到17比17平手時，才被「麟洋配」連得3分取得3個賽末點，雖然被追回1分，但最後靠著王齊麟接發球幸運翻網，拿下勝利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李洋接受中央社記者訪問時笑說：「其實沒有什麼特別的感覺，只是覺得『久違了』，踏上球場的感覺還是很不一樣，但現在就是心懷感恩地把比賽打完。」

靠著巴黎奧運金牌保送參賽資格的李洋、王齊麟，除了和李哲輝、楊博軒同組外，還有丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛。（編輯：郭諭儒）1131211

#巴黎奧運
#台北羽球公開賽
#李洋
#李哲輝
#巴黎
#王齊麟
#楊博軒
#麟洋配
#國體大
#拉斯穆森
李洋
BWF年終賽11日開打 「麟洋配」首戰碰自家人BWF年終賽分組出爐 麟洋配最後一舞與自家人同組
王齊麟
台灣隊12強奪冠 包辦Yahoo年度新聞與運動榜三冠王王齊麟東吳國際超馬領跑有感 勾起兒時回憶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：