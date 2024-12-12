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李洋年終賽首戰好表現 林郁婷揶揄：還騙我沒練球

2024/12/12 15:04
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣女子拳擊好手林郁婷今天在出席代言活動時提到，昨晚有看好友李洋在BWF年終賽最後一舞的表現，她毫不留情的揶揄說：「騙人啦，他打成那樣還跟我說沒練球。」

「麟洋配」李洋、王齊麟靠著巴黎奧運金牌獲得今年世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽的參賽資格，而昨晚「麟洋配」在預賽首戰自家人李哲輝、楊博軒，結果以2比1逆轉勝。

李洋儘管從9月投入國體大教職後，就沒有經歷高強度訓練，但從首戰看來身手依舊，絲毫沒有明顯退化跡象。

林郁婷和李洋同屬一個經紀人，2人私下交情也不錯，巴黎奧運回來後還組成「洋郁片」組合。

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林郁婷在接受中央社訪問時表示，昨晚有看李洋在國際賽的最後一舞，本來想說看一場少一場，「沒想到他打成那樣，還一直跟我說都沒練球，我看李洋應該都是在騙人的，自己有找時間偷偷練。」

不過林郁婷還是給予祝福表示，「能有這樣的表現確實很誇張，但也看得出來，過去李洋打下的底子和基礎有多深厚，這點是所有運動員都要學習的。也很恭喜他拿下預賽首勝，希望他可一直贏下去，讓我們多看幾場。」（編輯：張雅淨）1131212

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