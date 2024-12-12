林郁婷代言醫美展自信 自豪膚況還不錯

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（中央社記者黎建忠台北12日電）巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷今天現身擔任醫美集團代言人，她笑說：「對自己的膚況還算滿意，但也因為這樣有點容貌焦慮。」

林郁婷在今年巴黎奧運頂住所有壓力風光摘金，返台後熱度依舊不減，至今依舊活動滿檔，包括女性衛生用品、線上遊戲、汽車、美齒、醫美等代言包羅萬象。

林郁婷在接受媒體訪問時表示，奧運之後接觸到很多不同代言和合作，都是以前沒接觸過的，感覺非常新鮮也很願意去嘗試。

林郁婷提到，對於自己臉上最滿意的部分是皮膚，「大家都說我的皮膚不錯，我想應該是因為運動的關係，能促進新陳代謝，讓毛孔就不會這麼大，比較緊實一點。」

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林郁婷笑說：「可能因為大家都這樣說，所以我也有點容貌焦慮，很怕自己長痘痘。偏偏生理期的時候女生都會長痘痘，而我自己的體質就是痘痘一長會好幾週，都需要去看專業的醫生才消得掉。」

至於是否擔心拳擊比賽中被對手打到臉會留疤，林郁婷自信地說：「我想這個機會應該不大，畢竟我平常訓練基本功都很紮實，就算真的不小心被打到，現在醫美除疤都很厲害的。」（編輯：張雅淨）1131212