麟洋配相隔3個月再搭檔 李洋：開心重返賽場

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（中央社記者黎建忠台北11日電）「麟洋配」國際賽真正最後一舞，今天在BWF年終賽登場，李洋、王齊麟還是靠著絕佳默契，以2比1逆轉擊敗李哲輝、楊博軒搶下首勝。李洋開心地說，能重返熟悉的賽場蠻開心的。

從介紹球員入場開始，李洋就不斷對著鏡頭燦笑，尤其首局剛開始的時候，李洋、王齊麟和對手李哲輝、楊博軒更是不斷在場上互相致意甚至還會對笑，完全感受不到火藥味。

李洋在接受中央社記者訪問時表示，從大會介紹出場到上場比賽，真的就覺得是「久違了」，出發前就叮嚀自己要用開心、愉快的方式，來結束自己最後的國際賽生涯，「所以我沒什麼壓力，就自然一直笑了。」

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經過首局後2人再度找回默契，「麟洋配」順利上演逆轉勝。李洋提到，主要是第2局王齊麟在連貫上做得比較好，「加上幾個防守的被動球都被我們打進去，本來要失掉的分數反而拿到，氣勢打出來就越來越順了。」

李洋透露，真的要很感謝王齊麟、李哲輝、楊博軒，「雖然我們和他們是同組的對手，但到這裡之後，他們都幫著我很快適應場地，找回以往比賽的感覺。比賽本來就會有勝敗，也很感謝齊麟一直都陪在我身邊，就算3個月沒比賽了也一樣。」（編輯：何宏儒）1131211