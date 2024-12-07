BWF年終賽分組出爐 麟洋配最後一舞與自家人同組

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（中央社記者黎建忠台北7日電）BWF年終總決賽將於12月11日開打，今天進行賽前分組抽籤，「麟洋配」李洋、王齊麟最後一舞，竟意外和自家人李哲輝、楊博軒同組，也算是另類巧合。

國際羽球總會（BWF）年終總決賽從12月11日到15日在中國杭州登場，僅男單、女單、男雙、女雙、混雙年終積分排行榜前8名的球員（組合）可以參賽，而所有組別預賽都分為2組，循環賽後取分組前2晉級4強單淘汰賽。

今年台灣由一哥周天成領軍，男雙有李洋/王齊麟、李哲輝/楊博軒，混雙有楊博軒/胡綾芳等4組人馬參賽，角逐250萬美元（約新台幣8167萬元）總獎金。

今天舉行賽前分組抽籤，靠著巴黎奧運金牌保送參賽資格的李洋、王齊麟，竟和李哲輝、楊博軒同組，另外還有丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛（Goh Sze Fei）。

李洋在接受中央社訪問時表示，自己這陣子雖然有動起來，但訓練強度還是跟以前當選手的時候差很多，「不過我還是抱著很期待的心情去參賽，只希望不要太拚而受傷就好。」

剛跟女友求婚成功的王齊麟則是笑說：「這就是一種命運的捉弄才會跟哲揮他們同組，反正我們就是上場努力發揮吧。」

男單周天成則是和丹麥安東森（Anders Antonsen）、馬來西亞李梓嘉、中國李詩灃同組，獲得奧運金牌的世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）則是因傷棄賽。

混雙部分，楊博軒、胡綾芳和中國組合蔣振邦、魏雅欣，奧運金牌組合鄭思維、黃雅瓊，香港組合鄧俊文、謝影雪同組。（編輯：陳政偉）1131207