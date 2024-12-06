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周天成與陳冠宇好交情 相約一起拚戰洛杉磯奧運

2024/12/6 16:42（12/6 16:59 更新）
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教育部體育署6日舉辦國光體育獎章頒獎典禮，行政院長卓榮泰（右4）出席表揚世界12強棒球賽台灣隊選手，球員陳冠宇（左起）、張奕、陳柏清、王志煊、莊昕諺（右3）、李凱威（右2）、潘傑楷（右）獲頒一等二級獎章。中央社記者趙世勳攝　113年12月6日
教育部體育署6日舉辦國光體育獎章頒獎典禮，行政院長卓榮泰（右4）出席表揚世界12強棒球賽台灣隊選手，球員陳冠宇（左起）、張奕、陳柏清、王志煊、莊昕諺（右3）、李凱威（右2）、潘傑楷（右）獲頒一等二級獎章。中央社記者趙世勳攝　113年12月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣羽球一哥周天成和同為34歲的棒球好手陳冠宇認識4年，交情不錯，2人今天也一同出席國光體育獎章頒獎典禮，周天成提到，「我一直鼓勵他，希望我們都可以前進洛杉磯奧運。」

周天成接受中央社訪問時透露，自己是在2020年去師大訓練時，經由林德嘉老師牽線，才認識了一些棒球隊的成員，「當時剛好我跟棒球隊都在師大訓練，我就一時興起跟著棒球隊的訓練課表，也因為這樣認識了陳冠宇。」

周天成表示，「以我們現在這個年紀，要繼續努力在賽場上維持狀態確實不容易，所以也就更珍惜這個機會，才會一直跟陳冠宇互相鼓勵打氣，希望我們都能繼續踏上洛杉磯奧運的殿堂。」

周天成還笑說，「那時候跟著棒球隊的課表，我在400公尺項目還跑贏林哲瑄，搞不好我改打棒球，應該可以上場代跑一下。」

只不過陳冠宇笑說：「到2028年我已經38歲，打奧運的機會應該不大，看到小天這麼努力狀態維持這麼好，真的感到佩服。」

今年第3次打世界12強棒球賽的陳冠宇表現出色，總計中繼出賽6場，主投5.2局，只被敲1支安打、出現1次保送、飆出7次三振無失分。

周天成預計後天出發前往中國杭州參加國際羽球總會（BWF）年終賽，他表示，目前訓練狀態都很好，今年最後一場比賽也會盡全力求勝，希望留下一個完美的結尾。（編輯：陳政偉）1131206

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