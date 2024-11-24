12強3朝元老陳冠宇大爆哭 直言「不想忘記今天」

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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊驚天奪冠，「3朝元老」陳冠宇賽後大爆哭，他表示，身為陣中最年長球員，坦言不知還有沒有機會再穿上國家隊球衣，「今天是個不想要忘記的一天。」

34歲投手陳冠宇是這次台灣隊陣中最年長球員，從2015第1屆、2019第2屆及今年第3屆都效力12強台灣隊。也一路從第9名、打入複賽名列第5，到這一屆奪冠，今天比賽結束後就止不住淚水，慘哭程度僅次於隊長陳傑憲。

陳冠宇感性地說，可能未來沒有太多機會再次入選國家隊，「謝謝這次年輕選手把我帶到這一步，這個回憶非常美好，我也不知道下次有沒有機會再穿上這件衣服，謝謝他們幫我完成贏日本的夢想。」

時間回到10月初的12強台灣隊成軍記者會，雖然陣容不被看好，但陳冠宇當時就直言，現在年輕投手能力愈來愈好，未來幾年很有機會可以贏日本全一軍陣容，不料今年就兌現，他說：「每一步都很不容易，今天是個不想要忘記的一天。」

曾在日職闖蕩10年的陳冠宇也直呼，「沒想到這次可以完封日本，這次回憶讓我覺得多到滿出來，給我太多驚喜，讓我回味無窮。」

這次台灣隊不論是先發投手、牛棚投手都展現十足壓制力，談到這批年輕學弟的特點，陳冠宇認為，每個人都不會懷疑自己能力，並把最好的表現出來。至於他自己的表現也很穩定，出賽6場、投5.2局、沒有失分，他說：「謝謝教練團信任我，給我這麼穩定的位子，這是大家的功勞。」（編輯：龍柏安）1131124