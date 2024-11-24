總統越洋視訊 陳傑憲：統一沒冠軍但我們得世界冠軍

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）台灣隊今天在棒球12強賽拿下冠軍。總統賴清德賽後視訊台灣隊選手，感謝讓國際知道，台灣不是只有半導體，棒球是很強的。台灣隊長陳傑憲向「資深獅迷」賴總統說，「不好意思啊，那個統一沒得冠軍，但我們得了世界冠軍」；總統笑回：「將功折罪，將功折罪」。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。

賴總統賽後透過越洋視訊恭喜台灣隊總教練曾豪駒、球員陳傑憲等人，感謝他們將士用命、表現精彩，為國家贏得史上第一座世界冠軍，為國爭光，將台灣推向世界的舞台，也讓國際社會知道「台灣不是只有半導體，我們還有棒球，棒球是很強的」。

總統透露，他身為球迷，看了今天的比賽感到非常高興、表現非常精彩，不僅兩支全壘打得到4分，而且完封日本，完全是靠實力贏得日本，實至名歸。

總統說，他看到大家最後得到冠軍時，包括陳傑憲、郭俊麟，很多球員都流下英雄淚，大家都非常感動，這代表員們努力為國爭光、不遺餘力。

總統表示，因為球員傑出表現，他已決定派戰機伴飛，迎接球員回國，也會在總統府用三軍儀隊、架起劍門，歡迎球員凱旋歸國。

總統提到，還會舉辦車隊遊行，讓選手們前進英雄谷，可以享受奧運英雄的光彩；而根據國光獎章，每位英雄都可以得到國家頒發的新台幣700萬元獎金。

總統表示，他也希望企業界能夠因為球員傑出的表現，慷慨解囊，多包一些紅包給每一位為國奮戰的英雄。

台灣隊總教練曾豪駒回應說，今天的成績是屬於全台灣人，自己非常驕傲，也要感謝球員們一路以來的相信，大家拿到了這個榮耀。

陳傑憲跟賴總統通話時則說，「不好意思啊，那個統一沒得冠軍，但我們得了世界冠軍」。語畢，讓「資深獅迷」賴總統笑了出來，直說「將功折罪，將功折罪」。

賴總統並提到，上次世界賽時，他與陳傑憲剛好在同一場，在台南球場碰到，那時候他跟陳傑憲說「其實我很欣賞你，因為你打法、你的打擊最全面，打擊最好」，陳傑憲這次比賽真的非常精彩、非常令人欽佩。（編輯：林克倫）1131124