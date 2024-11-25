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台灣隊今晚返台總統派F-16V伴飛 蕭美琴親接機

2024/11/25 14:24（11/25 14:58 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊一路從不被看好到勇奪隊史首座世界第一冠軍金盃、寫下歷史，本屆台灣隊長陳傑憲（前右3）功不可沒，賽後他在頒獎台上高舉獎盃，與隊友一同吶喊慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊一路從不被看好到勇奪隊史首座世界第一冠軍金盃、寫下歷史，本屆台灣隊長陳傑憲（前右3）功不可沒，賽後他在頒獎台上高舉獎盃，與隊友一同吶喊慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者葉素萍台北25日電）台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團今晚返國，副總統蕭美琴將前往接機，總統賴清德明天也將在總統府接見。總統並指示台灣隊返程比照過去奧運模式，由空軍派遣4架F-16V戰機伴飛。

總統府發布新聞稿表示，「世界棒球12強賽台灣代表團」勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，賴總統明天將在總統府接見代表團，並以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行，活動將全程進行直播。

總統府表示，代表團成員將於今晚返抵國門，為慶賀台灣英雄拿下世界冠軍的殊榮，將由蕭副總統前往接機，總統並指示返程期間比照過去奧運模式，由空軍派遣4架F-16V戰機伴飛；空軍將以安全考量優先的前提下，全力達成任務，代表全體人民傳達對台灣代表團的感謝。

總統府也提醒民眾，晚間若聽到戰機起降的聲音，請勿驚慌緊張。

另外，總統府表示，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行將於明天下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體人民感謝他們讓世界看見台灣。

總統府說，邀請人民風雨無阻，前往遊行路段，共襄盛舉「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，用最熱情歡呼聲，熱烈歡迎台灣英雄光榮返國，感謝他們展現Team Taiwan的奮戰精神。

總統府表示，若不便前往遊行現場，也可於賴總統、蕭副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道收看全程直播，邀請民眾線上線下一同為台灣英雄喝采。

總統府並說，誠摯感謝台北市政府、中華職棒大聯盟、國防部、教育部、內政部、國防部、交通部、桃園機場公司、中華文化總會等各機關單位，在最短的時間內承接這項任務，全力以赴協助辦理「棒球英雄 台灣尚勇」相關活動，並請用路人多加留意相關交管訊息，及配合現場辛苦員警的管制作業，造成往來車輛及用路人不便之處請見諒，並感謝配合。（編輯：翟思嘉）1131125

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