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TEAM TAIWAN凱旋 台灣隊棒球英雄大遊行26日下午凱道登場

2024/11/25 14:24（11/25 14:58 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊拿下冠軍，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行26日下午3時20分登場，隊伍從凱道公園路口出發，最後抵達總統府，行經館前路「英雄谷」時，將施放勝利紙花，向台灣英雄致敬。（文總提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年11月25日
世界12強棒球賽台灣隊拿下冠軍，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行26日下午3時20分登場，隊伍從凱道公園路口出發，最後抵達總統府，行經館前路「英雄谷」時，將施放勝利紙花，向台灣英雄致敬。（文總提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年11月25日
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）台灣在2024世界12強棒球賽奪首冠，明天下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行將於凱道登場，台灣棒球隊成員將接受群眾歡迎，並至總統府接受總統賴清德與副總統蕭美琴致意。

根據文化總會提供新聞稿，遊行隊伍自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。

沿線將設置8座帳篷，發放本次遊行專屬的「TEAM TAIWAN」小旗幟與小國旗，旗幟發放點分別為公園路上台北賓館側、公園襄陽路口、襄陽館前路口、館前路上好樂迪與UNIQLO門市前、忠孝西路一段上洪瑞珍門市前、重慶南路一段上華南銀行與臺灣企銀前。

「TEAM TAIWAN」小旗幟。（文總提供）
「TEAM TAIWAN」小旗幟。（文總提供）

文總指出，在重慶南路一段、華南銀行前，將設置「棒球英雄應援站」，由雷昇傳藝團敲響勝利戰鼓，迎接英雄車隊；重慶南路一段上臺灣企銀前，則設有「台灣尚勇應援站」，由職棒六隊啦啦隊員帶來此次世界12強棒球賽靈魂應援曲〈台灣尚勇〉，將與現場民眾在街頭大合唱；歡迎球迷前往這兩個應援站，讓球員感受到台灣民眾的熱情。

文總說明，代表團抵達總統府後，將通過由三軍儀隊搭建的劍門，並由賴總統與蕭副總統迎接，代表全體國民感謝他們讓世界看見台灣。

文總表示，不克前往現場的民眾，可於賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道收看全程直播，邀請國人線上線下一同為台灣英雄喝采。詳細活動及交通管制資訊請鎖定文化總會官方社群。（編輯：李亨山）1131125

世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在日本東京巨蛋為台灣棒球寫下歷史新頁，成功奪得隊史首次世界第一榮耀，總教練曾豪駒（前右）賽後率隊合影，全隊共同分享金牌喜悅。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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#12強棒球賽
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台灣隊今晚返台總統派F-16V伴飛 蕭美琴親接機
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