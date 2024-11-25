本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普新政府準國安顧問籲俄羅斯烏克蘭上談判桌
首頁 / 政治
棒球12強賽
棒球12強賽
新聞專題
棒球12強賽2/300
首頁 / 政治

顧立雄：台灣棒球創造歷史一刻 F-16V伴飛放熱焰彈

2024/11/25 10:04（11/25 10:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋以4比0完封地主日本隊、勇奪冠軍創造台灣棒球歷史新頁，賽後球員們開心站上頒獎台，現場也噴射金色彩帶為他們喝采。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋以4比0完封地主日本隊、勇奪冠軍創造台灣棒球歷史新頁，賽後球員們開心站上頒獎台，現場也噴射金色彩帶為他們喝采。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北25日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，空軍將派遣F-16V伴飛並施放熱焰彈。國防部長顧立雄今天說，這是台灣棒球創造歷史性一刻，由空軍伴飛並施放熱焰彈，鼓舞這一刻是國軍該做的事，且放熱焰彈不會影響戰備。

台灣在世界12強棒球賽奪冠，空軍將派遣F-16V（blk20）伴飛並施放熱焰彈。但有媒體報導，空軍熱焰彈庫存吃緊，此舉將影響戰備任務。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。他會前受訪指出，「我在家裡也看得很緊張」，這是台灣棒球創造歷史性的一刻，由空軍伴飛並施放熱焰彈，鼓舞這一刻是國軍該做的事。

顧立雄強調，熱焰彈是各戰機機種的共通彈藥、訓練消耗品，年度都會予以補充，因此不會影響戰備任務。

空軍透過新聞稿指出，熱焰彈為空軍多機種共通彈藥，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，亦為空中訓練必要的耗材，此次伴飛迎接任務使用熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。（編輯：張良知）1131125

世界12強棒球賽台灣隊一路從不被看好到勇奪隊史首座世界第一冠軍金盃、寫下歷史，本屆台灣隊長陳傑憲（前右3）功不可沒，賽後他在頒獎台上高舉獎盃，與隊友一同吶喊慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊一路從不被看好到勇奪隊史首座世界第一冠軍金盃、寫下歷史，本屆台灣隊長陳傑憲（前右3）功不可沒，賽後他在頒獎台上高舉獎盃，與隊友一同吶喊慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
延伸閱讀
棒球12強賽台灣4比0奪冠寫歷史 日本27連勝終結圖輯／12強賽台灣棒球攀世界之巔 奪冠時刻止不住淚圖輯／12強賽台灣奪冠奇幻旅程 棒壇新生代擊退美日寫歷史現場見證台灣隊奪冠 球迷哽咽：感謝選手們帶來的感動12強台灣奪冠外媒形容「最偉大夜晚」讚陳傑憲無所不能慶祝台灣12強奪冠 4大超商與家樂福祭飲料零食優惠
顧立雄
海軍水星營區翻新啟用 賴總統：國防改革重要成果外交部次長吳志中：軍援烏克蘭太敏感 台灣盼設代表處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強賽奪冠 澎湖縣長、議長加碼80萬獎勵莊昕諺
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：