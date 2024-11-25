顧立雄：台灣棒球創造歷史一刻 F-16V伴飛放熱焰彈

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（中央社記者游凱翔台北25日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，空軍將派遣F-16V伴飛並施放熱焰彈。國防部長顧立雄今天說，這是台灣棒球創造歷史性一刻，由空軍伴飛並施放熱焰彈，鼓舞這一刻是國軍該做的事，且放熱焰彈不會影響戰備。

台灣在世界12強棒球賽奪冠，空軍將派遣F-16V（blk20）伴飛並施放熱焰彈。但有媒體報導，空軍熱焰彈庫存吃緊，此舉將影響戰備任務。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。他會前受訪指出，「我在家裡也看得很緊張」，這是台灣棒球創造歷史性的一刻，由空軍伴飛並施放熱焰彈，鼓舞這一刻是國軍該做的事。

顧立雄強調，熱焰彈是各戰機機種的共通彈藥、訓練消耗品，年度都會予以補充，因此不會影響戰備任務。

空軍透過新聞稿指出，熱焰彈為空軍多機種共通彈藥，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，亦為空中訓練必要的耗材，此次伴飛迎接任務使用熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。（編輯：張良知）1131125