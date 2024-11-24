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12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
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棒球12強賽台灣4比0奪冠寫歷史 日本27連勝終結[影]

2024/11/24 21:13（11/24 21:53 更新）
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世界12強台灣隊擊敗日本奪勝瞬間興奮衝入場內。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強台灣隊擊敗日本奪勝瞬間興奮衝入場內。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。

台灣隊此戰在5局上靠著林家正轟出陽春砲、開啟攻勢，接著陳晨威敲安打、林立選到保送，陳傑憲再一棒轟出3分砲，為本屆賽會第2轟，取得4比0領先。

7局上台灣隊攻勢再起，陳晨威、林立敲安打後，發動雙盜壘攻占二、三壘，接著陳傑憲、林安可遭到三振，潘傑楷擊出游擊滾地球奮力頭部滑壘，雖然一開始判決為安全上壘，不過經過電視輔助重播判決後改為出局。

台灣隊回報，潘傑楷因為滑壘，導致左手小拇指有稍微脫臼狀況，目前經隨隊醫師協助固定後，先送醫院治療。

最終台灣隊以4比0擊退日本，奪下第3屆12強賽冠軍榮耀，這是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪下冠軍，也讓日本隊國際賽27連勝中斷，阻止了日本棒球的霸業，台灣也創造歷史。

台灣隊先發投手林昱珉用69球投4局，僅被擊出1支安打，投2次保送、3次三振，沒有失分。接著張奕在第5局接替登板，雖然被擊出2支安打，不過順利化解危機；第6、第7局更是演出6上6下，總計用38球投3局，送出3次三振，無失分。

陳冠宇在8局下連續解決3名日本打者，9局下林凱威登板順利關門，台灣隊4任投手聯手完封日本打線。最後由張奕奪下勝投，12強跨屆奪下第5勝。（編輯：張雅淨）1131124

5局上半台灣進攻，隊長陳傑憲氣勢旺，一棒敲出3分全壘打，幫助球隊拉開領先差距，跑壘時興奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
5局上半台灣進攻，隊長陳傑憲氣勢旺，一棒敲出3分全壘打，幫助球隊拉開領先差距，跑壘時興奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣打者林家正（前）一棒轟出陽春砲，率先為台灣打下第一分。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣打者林家正（前）一棒轟出陽春砲，率先為台灣打下第一分。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣投手陳冠宇8局下半登板穩守無失分，興奮振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣投手陳冠宇8局下半登板穩守無失分，興奮振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣打者潘傑楷（後右）7局上半奮力撲壘，一度判為安打，可惜日本隊發動挑戰後改判出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣打者潘傑楷（後右）7局上半奮力撲壘，一度判為安打，可惜日本隊發動挑戰後改判出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
潘傑楷（中）7局上半撲壘時手部疑似與壘包擦撞受傷，神色難受，隨後在總教練曾豪駒（左）等人陪同下離場。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
潘傑楷（中）7局上半撲壘時手部疑似與壘包擦撞受傷，神色難受，隨後在總教練曾豪駒（左）等人陪同下離場。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊中繼投手張奕（圖）登板後持續壓制日本隊打線、無失分，結束7局下半投球後振奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊中繼投手張奕（圖）登板後持續壓制日本隊打線、無失分，結束7局下半投球後振奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣王牌投手林昱珉（圖）先發，前2局直接讓日本打者6上6下，2局結束時林昱珉振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣王牌投手林昱珉（圖）先發，前2局直接讓日本打者6上6下，2局結束時林昱珉振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
2局下半日本進攻，台灣游擊手江坤宇（圖）演出多次精彩守備，未讓日本打者有上壘得分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
2局下半日本進攻，台灣游擊手江坤宇（圖）演出多次精彩守備，未讓日本打者有上壘得分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣打者林立（前）3局上半敲出安打，成功上壘比出三角手勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣打者林立（前）3局上半敲出安打，成功上壘比出三角手勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊陳晨威（藍衣）5局上半成功奔上二壘，站上得點圈。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊陳晨威（藍衣）5局上半成功奔上二壘，站上得點圈。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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