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12強冠軍戰台灣王牌林昱珉先發抗日 曾豪駒：盼創造我們的歷史
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台灣臨時換先發投手 日本選手：他們真的很想贏

2024/11/24 11:37
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（中央社東京24日綜合外電報導）台灣隊昨天突然在世界12強棒球賽更換先發投手，日本隊選手五十幡亮汰對此表示，「其實沒什麼值得驚訝的，我認為（突然變更先發投手）代表對手真的很想贏」。

日媒THE DIGEST報導，日本隊教練井端弘和昨天賽後表示，「明天（冠軍戰）的重點不在於比賽內容，我們會堅持取得好的結果全力求勝」。

井端說，「連續打了這麼多場比賽，（日本隊）選手們都非常努力，所以剩下最後一場比賽，我們一定要想辦法贏得勝利」。

日本東京體育網今天以「台灣保存王牌的奇策 日本武士隊鬥志被點燃：『他們真的很想贏』」為題報導，昨天發生台灣隊在賽前臨時變更先發投手，但日本隊選手並未受到影響，最後以9比6擊敗台灣隊。

在台日賽前舉行的是美國隊出戰委內瑞拉隊，由於美國隊勝利，確定由日本隊與台灣隊爭冠。台灣隊為保存冠軍戰投手戰力，決定變更原先預告的先發投手，由陳柏清取代林昱珉出賽昨天晚間的賽事。

台灣隊變更先發投手的做法雖獲世界棒壘球總會（WBSC）同意，但也遭罰2000美元。

日本隊在充分了解現行制度後持續進行昨晚賽事的備戰，最後贏得被視為冠軍戰的前哨戰。儘管台灣隊為保存戰力罕見地變更預告先發，但日本隊選手展現出令人信賴的反應。

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昨天賽事日本隊首局就敲陽春砲的首位打者村林一輝說，「盡全力應戰這一點沒有改變，監督也這麼說，所以大家都抱著輕鬆的心情出賽」。

發揮擅長快腿優勢並以巧妙短打建功展現存在感的五十幡亮汰也說，「其實沒什麼值得驚訝的，我認為（突然變更先發投手）代表對手真的很想贏」，對於台灣隊明知會引發質疑還堅決變更先發投手，可以感受到台灣方面的強烈求勝決心。（譯者：黃名璽）1131124

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