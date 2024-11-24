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12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
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林昱珉12強賽對韓日先發好投 把不被看好當動力

2024/11/24 22:10
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）世界12強棒球賽台灣隊最年輕投手林昱珉扛起王牌重擔對韓國、日本先發好投，繼世界盃青棒賽奪冠後，再踏上更高層級12強賽冠軍頒獎台，把不被看好當動力，用實力證明自己。

21歲投手林昱珉是本屆12強賽台灣隊最年輕球員，扛起王牌投手招牌也展現王牌身手，林昱珉自業餘球員時期就是國家隊常客，敢拚、敢衝、不服輸是他的特質，青棒階段是2019年Ｕ18世界盃台灣隊奪冠班底，此次12強賽再踏上更高層級舞台證明自己。

林昱珉預賽對韓國先發投4.2局失2分，今天冠軍戰對日本隊再扛先發，開賽連抓6個出局數，直到第3局才被敲出內野安打，但沒讓對手延續攻勢，先發4局無失分，是台灣隊奪冠功臣之一。

林昱珉表示，不管教練團、球員、後勤團隊都很努力，今天自己只有投4局，但牛棚投手群做得很好，打擊的部分先有4分進帳，對投手群來說是很大的穩定力量。

林昱珉認為，此次團隊氣氛很好，賽前雖然不被看好，外界認為代表隊陣容不好，可能預賽就被刷掉，「但我們拿到4勝、成功來到東京，打入冠軍戰，甚至拿到冠軍。」

林昱珉感謝那些不看好的聲音，讓大家有更大的動力，拿下冠軍的那一刻，真的很感動。（編輯：龍柏安）1131124

林昱珉
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