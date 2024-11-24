帶領台灣隊12強稱霸 曾豪駒：以球員為傲 相信自己勇敢做夢

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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒粉碎外界質疑，帶領球員奪下世界第一榮耀。他表示，這是屬於這批球員的故事，「球員們讓我引以為傲，也想要告訴所有棒球人，要相信自己，勇敢做夢」。

台灣隊今天在12強冠軍戰以4比0力退日本隊，粉碎日本連霸夢。總教練曾豪駒表示，「人生有無限可能，感謝球員們勇於去做夢，去實現自己想做的，大家一起找回初衷，今天的喜悅是屬於全台灣的球迷跟棒球人」。

帶領球員完成了世界第一霸業，曾豪駒不居功，他強調，「這是屬於這批球員的故事，但不要因此而滿足，這只是一小步，我們可以慢慢接近強權，不斷鞭策自己」。不過這次12強台灣英雄不畏強敵奪冠，曾豪駒說：「我也想要告訴所有的棒球人，要相信自己、勇敢做夢。」

在確定奪冠的瞬間，包括隊長陳傑憲在內許多球員都淚崩，曾豪駒被問到是否會想哭，他則說：「目前還不會、還在喜悅當中。」曾豪駒也直呼，這一切都是如此不真實，「但我們是真真實實辦到了，我身為台灣隊總教練，球員們讓我引以為傲」。

曾豪駒是在今年3月接下12強台灣隊總教練重任，談到過程中壓力最大的時刻，他坦言，「應該是在選人的時候，在這一切過程中，一點一滴把人湊齊，看怎麼去打比賽，到最後把這個任務完成」。

這次從不被外界看好，到今天大街小巷都在為台灣隊加油，曾豪駒表示，「其實我知道有很多台灣球迷非常關心台灣棒球，當然也有很多球迷一開始不看好我們，但我會希望大家不用跟我們道歉，只要大家全力支持台灣棒球，讓整個環境愈來愈好，這樣就夠了」。（編輯：吳協昌）1131124

世界12強棒球賽台灣隊24日在日本東京巨蛋勇奪歷史性的冠軍金盃，總教練曾豪駒（左）賽後率球員繞場向所有支持球迷致意，也和民眾擊掌互動。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽24日進行冠軍戰，台灣隊擊敗強敵日本隊，奪史上首次世界第一榮耀，台灣隊總教練曾豪駒（前左3）賽後上前與球員共同慶祝榮耀時刻，隊長陳傑憲（前左2）難掩激動情緒。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日