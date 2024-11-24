12強台灣隊長陳傑憲獲MVP 淚喊：我們創造歷史 這座冠軍是奇蹟
2024/11/24 22:03（11/24 22:18 更新）
（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1，台灣隊長陳傑憲轟出驚天3分砲，賽會打擊率達6成25獲得MVP，他也流下男兒淚，「我們創造歷史、創造奇蹟」。
台灣隊確定奪冠那一刻，陳傑憲的眼淚就馬上眼眶泛紅，他表示，從一路不被看好，「但我們團隊真的很棒，努力走到最後，拿下冠軍，想要跟台灣球迷說，請愛我們，請支持我們，不要放棄我們」。
陳傑憲也坦言，沒想到台灣隊會走到冠軍這一步，「謝謝隊友，我們真的很團結，我上去打擊時，不覺得自己會輸，因為隊友很挺、已經上壘到得點圈，我也相信我的隊友」。
陳傑憲也承認，還是覺得很不可思議，「但我們創造歷史、創造奇蹟，這座冠軍對我們來說是奇蹟，有夢就勇敢去闖，一定可以」。
身為隊長的陳傑憲這次帶領年輕學弟，他坦言：「壓力真的很大，因為我知道我們台灣要去跟世界對抗有很大的挑戰性，但我告訴我的隊友，不用把目標放遠，每天把每一步確實走好，慢慢走會走到盡頭。」
被問到想要感謝的人，陳傑憲指出，要感謝的人太多了，但談到家人時忍不住放聲哭泣，「季賽的時候，9月時我跟老婆說，妳的生日禮物我會拿年度MVP送給妳，我沒辦法達成，但我想跟老婆說，這座冠軍獻給妳，愛妳」。
陳傑憲也感謝在天上的爸爸，「最後我想要謝謝天上的爸媽，當你們兒子很驕傲」。（編輯：龍柏安）1131124
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