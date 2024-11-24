慶祝台灣12強奪冠 4大超商與家樂福祭飲料零食優惠

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（中央社記者劉千綾台北24日電）為慶祝台灣隊棒球12強擊敗日本奪冠，統一超商、全家、OK和萊爾富等4大超商祭出優惠活動，其中統一超商濃萃美式、大杯精品馥芮白買2送2，黑糖珍珠撞奶買2送1；全家特大杯經典拿鐵、大杯特濃美式同品項買1送1。

家樂福也宣布，量販、超市、線上購物和家速配同步祭出優惠活動，包括25、26日金牌ONE台灣啤酒500ml 129元（原價160元）；即日起到11/25家樂褔INLOVE CAF'E憋氣百香檸檬綠茶特惠65元買1送1，同時單筆消費不限金額即可59元加價購珍珍魷魚絲。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。

統一超商表示，25日至26日祭出「掰掰日本 爆吃日式美味」活動，包括京都豆皮壽司、加賀屋-鮮蔬魚肉湯泡飯、酒蒸蛤蜊烤飯糰，單件88折優惠。

在CITY系列方面，統一超商表示，濃萃美式、大杯精品馥芮白買2送2，黑糖珍珠撞奶買2送1，並加碼零食飲料優惠。此外，25日有單日門市優惠，包括雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1。

為慶祝台灣12強奪冠，全家優惠活動將在25日10時開跑，特大杯經典拿鐵、大杯特濃美式、可口可樂435ml、百事可樂600ml和礦物質強氣泡等同品項買1送1。此外，FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選買1送1，星太郎勁辣超寬條餅買2送2，mini可樂果買2送1。

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OK表示，即日起至12月4日，推出連續10天應援優惠，日系糖餅優惠「第2件6折」，包括森永、明治、雷神、UCC、喬亞日本經典零食品牌；OK CAFE和茗京萃「護嗓熱飲」紫蘇茶、百草甘茶等聯名價優惠僅新台幣39元。

萊爾富表示，祭出限時6天Hi café 特大杯全品項（不同價者以2件5折計算）、大杯特濃系列的美式咖啡、拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠，優惠期間為11月25日至11月30日。（編輯：林克倫）1131124