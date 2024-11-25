台灣12強賽奪冠 桃捷推票卡與網路商城限時優惠

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園大眾捷運公司今天表示，慶祝台灣隊棒球12強擊敗日本隊奪冠，從11月26日至12月10日推出一日票買一送一、網路商城滿額贈禮活動，慶祝台灣隊取得32年來成棒3大賽頂尖成績。

台灣隊棒球12強賽奪冠，桃捷公司指出，推出的2項限量促銷優惠。其中，在指定的A1台北車站、A3新北產業園區、A8長庚醫院、A12機場第一航廈、A13機場第二航廈及A18高鐵桃園等站，購買「桃園最青」桃捷一日票，就送獨家「挺猿一日票」1張。

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桃捷公司表示，這次中職桃猿隊共有7名球員入選台灣隊，不論是打者或投手，都完美執行總教練交付任務，因此在贈送的「挺猿一日票」上有中華職棒2023年打擊王梁家榮、打點王廖健富，還有在12強賽首戰對韓國隊時轟出滿貫全壘打的盜壘王陳晨威。限額500組，平均每張票卡只要新台幣160元，喜愛桃猿的球迷別錯過。

另外，在蝦皮購物平台的桃捷官方網路商城，每筆訂單滿500元，就贈送一台小朋友喜愛的「捷運造型迴力車」，歡迎選購。

桃捷公司指出，桃捷挺棒球，首創在機場捷運全線車站顯示台灣隊即時比分資訊，讓喜愛棒球的旅客候車時不漏接任何比賽訊息。也恭喜台灣隊獲得12強冠軍，並歡迎民眾利用這波優惠，選購一日票及實用的周邊商品，進行一場機捷一日遊。（編輯：戴光育）1131125