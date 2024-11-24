有投球限制仍請纓續投12強冠軍戰 張奕想在日本證明自己

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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊今天粉碎日本隊霸業，奪下世界第一榮耀。中繼3局奪下勝投的張奕透露，其實母隊有球數限制，但想要在日本證明自己企圖心太強，自動請纓再多投1局。

張奕今天在冠軍戰對日本中繼登板，用38球投3局，被敲出2支安打無失分，飆出3次三振，並在第6、7局演出3上3下。比賽結束的那一刻，張奕也忍不住飆淚，他表示，「這是我人生第一次拿到冠軍，雖然在歐力士時有奪冠過，但我那次沒有在名單內，很可惜。」

張奕在去年被日職西武獅隊釋出，因此今天對上日本全職業隊心情格外強烈，「想要證明自己，原本任務是丟到第6局，因為母隊（富邦悍將）有球數限制，但我想要贏的企圖心太強，就跟教練拜託再讓我投一局，我選擇不想讓自己後悔。」

張奕在奪冠後的淚水也格外複雜，他坦言，「很多很複雜的心情，在日本待了這麼久，一直想要證明自己可以繼續待在日本，可惜沒有機會。」不過最後能夠在冠軍戰擊退日本，他說：「最後能在冠軍戰跟日本打，對我來說是個機會，我想要把握機會，讓他們知道我是可以的。」

在上一屆2019年12強賽事，張奕在複賽先發抗韓一戰成名，總共奪2勝，拿下防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手3大獎項；這屆12強賽事以中繼身分效力台灣隊，更是一口氣奪3勝，目前12強累積5勝，防禦率仍然是0，成為「12強勝投王」，對此他笑說：「真的跟12強賽很有緣。」

雖然今天是在東京巨蛋力抗日本，在滿滿日本觀眾包圍下投球，不過台灣球迷的應援聲也相當大，張奕表示，「感謝他們來到這邊，讓這裡感覺好像在台灣，好像是我們主場。」（編輯：吳協昌）1131125