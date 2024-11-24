12強賽台灣奪冠奇幻旅程 棒壇新生代擊退美日寫歷史【圖輯】
（中央社網站24日電）世界12強棒球賽，台灣隊以4比0擊敗日本，獲得隊史第一座12強冠軍，也是台灣在成棒世界一級賽事首冠。本屆台灣隊在外界不看好情況下，投、打、守全面發揮，從預賽第一戰陳晨威滿貫砲擊退韓國開始，一路過關斬將，以4勝1敗闖進東京複賽，更在複賽擊潰美國，挺進冠軍戰。
台灣隊平均年齡是12隊中最年輕、僅24.5歲，這批新生代好手讓球迷熱血沸騰，也讓全世界看見台灣。中央社採訪團隊在東京巨蛋及全台現場，以鏡頭記錄台灣隊從複賽到冠軍戰的夢幻旅程。
台灣狂敲11安4比0完封日本 奪12強首冠
冠軍賽再次上演台日對決，前4局雙方攻勢都未能有突破，5局上台灣捕手林家正率先打出陽春全壘打，接著持續進占壘包，隊長陳傑憲一棒打出驚天3分砲，台灣共灌進4分領先。投手群方面，林昱珉、張奕、陳冠宇、林凱威僅讓對手打出零星4支安打，聯手演出完封，也終結日本隊國際賽27連勝。
複賽終戰林安可開轟 台灣一路緊咬6比9敗給日本
因台灣隊提前晉級冠軍戰，總教練決定將替換原先發布的先發投手林昱珉，由陳柏清臨危授命連2天先發，但開賽就被對手擊出首打席全壘打，第1局就掉4分。中繼投手群接力穩住局面，打線不斷追分一路緊咬日本，9局上林安可轟出陽春砲，但終場仍以6比9不敵日本。
台灣隊打擊大爆發 8比2睽違21年勝美國
台灣複賽第2場對上美國隊，前3局攻勢不順留下6個殘壘，4局上林家正敲出二壘安打後，張政禹再補上二壘安打，帶有1分打點，幫助台灣隊破蛋，接著陳晨威再敲三壘安打送回1分；5局上潘傑楷轟出陽春砲。
7局上台灣灌進大局，邱智呈、吉力吉撈．鞏冠敲安打後，潘傑楷選到保送攻占滿壘，江坤宇一棒敲出清壘三壘安打，帶有3分打點，擴大領先，接著岳東華補上1打點安打，林立再擊出1打點滾地球，單局攻下5分。終場台灣以8比2奪下複賽唯一勝利，這是繼2003年世界盃棒球賽後，台灣成棒睽違21年擊退棒球強權美國。
台灣吞13K遭完封 0比2不敵委內瑞拉
台灣隊複賽首戰21日對上委內瑞拉，先發投手黃子鵬投4.2局挨轟失2分，牛棚投手群發揮壓制力，可惜打線無法有效串聯，終場台灣以0比2吞敗。
棒球狂熱 全台一心為台灣加油
台灣隊好表現激起全台棒球熱情，許多球迷熱血飛到東京，入場東京巨蛋以圖卡、喊聲為球員應援；各地也紛紛舉辦戶外轉播，讓在台灣的球迷也能共襄盛舉，為台灣隊好表現盡情加油吶喊。
（編輯：翁堃耀）1131124
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