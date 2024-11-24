12強賽台灣奪冠奇幻旅程 棒壇新生代擊退美日寫歷史【圖輯】

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（中央社網站24日電）世界12強棒球賽，台灣隊以4比0擊敗日本，獲得隊史第一座12強冠軍，也是台灣在成棒世界一級賽事首冠。本屆台灣隊在外界不看好情況下，投、打、守全面發揮，從預賽第一戰陳晨威滿貫砲擊退韓國開始，一路過關斬將，以4勝1敗闖進東京複賽，更在複賽擊潰美國，挺進冠軍戰。

台灣隊平均年齡是12隊中最年輕、僅24.5歲，這批新生代好手讓球迷熱血沸騰，也讓全世界看見台灣。中央社採訪團隊在東京巨蛋及全台現場，以鏡頭記錄台灣隊從複賽到冠軍戰的夢幻旅程。

台灣狂敲11安4比0完封日本 奪12強首冠

冠軍賽再次上演台日對決，前4局雙方攻勢都未能有突破，5局上台灣捕手林家正率先打出陽春全壘打，接著持續進占壘包，隊長陳傑憲一棒打出驚天3分砲，台灣共灌進4分領先。投手群方面，林昱珉、張奕、陳冠宇、林凱威僅讓對手打出零星4支安打，聯手演出完封，也終結日本隊國際賽27連勝。

台灣王牌投手林昱珉冠軍戰先發，前2局直接讓日本打者6上6下，2局結束時林昱珉振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

林家正5局上一棒轟出陽春砲，率先為台灣打下第一分，也是他在本賽事的第一發全壘打。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

台灣隊長陳傑憲（前）5局上轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。 中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

陳晨威（藍衣）5局上半成功奔上二壘，站上得點圈。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

潘傑楷（後右）7局上半奮力撲壘，一度判為安打，可惜日本隊發動挑戰後改判出局。潘傑楷左手小拇指脫臼，退場觀察。 中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

陳冠宇8局下半登板穩守無失分，興奮振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

複賽終戰林安可開轟 台灣一路緊咬6比9敗給日本

因台灣隊提前晉級冠軍戰，總教練決定將替換原先發布的先發投手林昱珉，由陳柏清臨危授命連2天先發，但開賽就被對手擊出首打席全壘打，第1局就掉4分。中繼投手群接力穩住局面，打線不斷追分一路緊咬日本，9局上林安可轟出陽春砲，但終場仍以6比9不敵日本。

陳柏清（前中）臨危受命先發登板，未投滿1局即退場。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

郭俊麟4局下登板中繼，投完1局後他向眾人比出「骰到6」招牌手勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

林立（右）、邱智呈（左）5局下奮力防守日本打者飛球，兩人同時起跳不過沒能接到球，落地形成安打。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

邱智呈在6局上敲出右外野方向二壘打，送回壘上隊友、助隊追回2分。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

6局下半中繼投手王志煊（前）接替郭俊麟。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

林安可（中左）9局轟出一記陽春砲，幫助台灣再追1分，回到休息區開心擁抱總教練曾豪駒（中右）。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

台灣隊打擊大爆發 8比2睽違21年勝美國

台灣複賽第2場對上美國隊，前3局攻勢不順留下6個殘壘，4局上林家正敲出二壘安打後，張政禹再補上二壘安打，帶有1分打點，幫助台灣隊破蛋，接著陳晨威再敲三壘安打送回1分；5局上潘傑楷轟出陽春砲。



7局上台灣灌進大局，邱智呈、吉力吉撈．鞏冠敲安打後，潘傑楷選到保送攻占滿壘，江坤宇一棒敲出清壘三壘安打，帶有3分打點，擴大領先，接著岳東華補上1打點安打，林立再擊出1打點滾地球，單局攻下5分。終場台灣以8比2奪下複賽唯一勝利，這是繼2003年世界盃棒球賽後，台灣成棒睽違21年擊退棒球強權美國。

江坤宇（左）7局上敲出中外野深遠三壘安打，一棒清壘帶有3分打點，成功上壘後他振臂歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

陳傑憲（前右）3局上被觸身球砸到腳，露出痛苦神情。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

台灣隊張政禹（左）4局下成功觸殺美國隊跑者。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

潘傑楷5局上擊出陽春砲，為台灣再添1分，圖為潘傑楷奔回休息區時與隊友擊掌擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

陳晨威7局下守住外野飛球，奮力長傳不讓對手有追分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

吳俊偉投出再見三振順利關門，吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

台灣終場以8比2搶下複賽首勝，且是成棒層級睽違21年擊退美國，球員賽後在場中慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

台灣吞13K遭完封 0比2不敵委內瑞拉

台灣隊複賽首戰21日對上委內瑞拉，先發投手黃子鵬投4.2局挨轟失2分，牛棚投手群發揮壓制力，可惜打線無法有效串聯，終場台灣以0比2吞敗。

台灣隊先發投手黃子鵬（右）被敲一發2分砲吞下敗投，圖為黃子鵬與捕手林家正（右2）在場上交換意見。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

曾頌恩擔任指定打擊扛第4棒，4局上敲出二壘安打。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

潘傑楷4局上敲出一壘滾地球，原判安全上壘，但經挑戰後改判觸殺出局。圖為委內瑞拉球員觸殺潘傑楷後倒地。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

陳傑憲（白衣）6局上在二壘遭到封殺出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

邱智呈（白衣）9局代打奮力撲上一壘，但仍遭判出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

棒球狂熱 全台一心為台灣加油

台灣隊好表現激起全台棒球熱情，許多球迷熱血飛到東京，入場東京巨蛋以圖卡、喊聲為球員應援；各地也紛紛舉辦戶外轉播，讓在台灣的球迷也能共襄盛舉，為台灣隊好表現盡情加油吶喊。

台灣隊奪下隊史首冠，台北市信義商圈透過戶外電視牆觀戰的民眾，在台灣隊獲勝瞬間難掩激動情緒，舉起雙手吶喊。中央社記者王飛華攝 113日11月24日

台日冠軍戰，大批民眾聚集在台北市信義商圈觀看賽事轉播，熱情加油吶喊。中央社記者王飛華攝 113年11月24日

12強複賽台灣與美國交手，台灣球迷在場內揮舞中華民國國旗，為選手應援。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，有球迷帶著字卡紙板為台灣隊加油。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日

世界12強棒球賽複賽最後一天上演台日大戰，球迷在東京巨蛋前拿著「告訴世界，台灣最強」的旗幟。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月23日

東京巨蛋台灣球迷神情緊張，緊盯比賽。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

台灣隊22日在東京巨蛋對戰美國隊，立委在立法院緊盯台美大戰賽況。中央社記者謝佳璋攝 113年11月22日

（編輯：翁堃耀）1131124