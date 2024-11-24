棒球12強賽陳傑憲一棒擊潰日本 台灣首奪世界第1

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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽今天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再補上一支3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。（編輯：龍柏安）1131124

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，台灣隊中繼投手張奕（圖）登板後持續壓制日本隊打線、無失分，結束7局下半投球後振奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽冠軍戰24日上演台日最終對決、力拚冠軍金盃，雙方一路緊守到5局上半，台灣打者林家正（圖）一棒轟出陽春砲，率先為台灣打下第一分。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，台灣隊長陳傑憲（圖）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽冠軍戰上演「台日大戰」最終曲，台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊第3度交手，5局下，台灣隊投手張奕（圖）登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋再度上演台日對決劇碼，台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋再度強碰日本隊，力拚冠軍金盃，台灣打者林立（圖）3局上半敲出安打，成功上壘比出三角手勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，由台灣隊與日本隊爭搶冠軍金盃，台灣派出王牌投手林昱珉（圖）先發，前2局直接讓日本打者6上6下，2局結束時林昱珉振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間再度上演台日大戰，2局下半日本進攻，台灣游擊手江坤宇（圖）演出多次精彩守備，未讓日本打者有上壘得分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽台灣隊24日晚間與日本隊再次碰頭、爭搶冠軍寶座，台灣隊陳晨威（藍衣）5局上半成功奔上二壘，站上得點圈。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日