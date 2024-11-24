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12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
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棒球12強賽陳傑憲一棒擊潰日本 台灣首奪世界第1

2024/11/24 21:01（11/24 21:54 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，5局在台灣隊林家正打出陽春砲後，隊長陳傑憲（左）再轟一記3分砲，擴大領先，回到休息區眾人嗨翻。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，5局在台灣隊林家正打出陽春砲後，隊長陳傑憲（左）再轟一記3分砲，擴大領先，回到休息區眾人嗨翻。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽今天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再補上一支3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。（編輯：龍柏安）1131124

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，台灣隊中繼投手張奕（圖）登板後持續壓制日本隊打線、無失分，結束7局下半投球後振奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，台灣隊中繼投手張奕（圖）登板後持續壓制日本隊打線、無失分，結束7局下半投球後振奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日上演台日最終對決、力拚冠軍金盃，雙方一路緊守到5局上半，台灣打者林家正（圖）一棒轟出陽春砲，率先為台灣打下第一分。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日上演台日最終對決、力拚冠軍金盃，雙方一路緊守到5局上半，台灣打者林家正（圖）一棒轟出陽春砲，率先為台灣打下第一分。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，台灣隊長陳傑憲（圖）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，台灣隊長陳傑憲（圖）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰上演「台日大戰」最終曲，台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊第3度交手，5局下，台灣隊投手張奕（圖）登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰上演「台日大戰」最終曲，台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊第3度交手，5局下，台灣隊投手張奕（圖）登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋再度上演台日對決劇碼，台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋再度上演台日對決劇碼，台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋再度強碰日本隊，力拚冠軍金盃，台灣打者林立（圖）3局上半敲出安打，成功上壘比出三角手勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋再度強碰日本隊，力拚冠軍金盃，台灣打者林立（圖）3局上半敲出安打，成功上壘比出三角手勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，由台灣隊與日本隊爭搶冠軍金盃，台灣派出王牌投手林昱珉（圖）先發，前2局直接讓日本打者6上6下，2局結束時林昱珉振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，由台灣隊與日本隊爭搶冠軍金盃，台灣派出王牌投手林昱珉（圖）先發，前2局直接讓日本打者6上6下，2局結束時林昱珉振臂吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間再度上演台日大戰，2局下半日本進攻，台灣游擊手江坤宇（圖）演出多次精彩守備，未讓日本打者有上壘得分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間再度上演台日大戰，2局下半日本進攻，台灣游擊手江坤宇（圖）演出多次精彩守備，未讓日本打者有上壘得分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間與日本隊再次碰頭、爭搶冠軍寶座，台灣隊陳晨威（藍衣）5局上半成功奔上二壘，站上得點圈。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間與日本隊再次碰頭、爭搶冠軍寶座，台灣隊陳晨威（藍衣）5局上半成功奔上二壘，站上得點圈。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間於東京巨蛋上演台日對決，台灣打者潘傑楷（後右）7局上半奮力撲壘，一度判為安打，可惜日本隊發動挑戰後改判出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間於東京巨蛋上演台日對決，台灣打者潘傑楷（後右）7局上半奮力撲壘，一度判為安打，可惜日本隊發動挑戰後改判出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
#台灣隊
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