棒球12強賽陳傑憲一棒擊潰日本 台灣首奪世界第1
2024/11/24 21:01（11/24 21:54 更新）
（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽今天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再補上一支3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。（編輯：龍柏安）1131124
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