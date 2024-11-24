12強林安可對日本開轟 較少上場珍惜每次機會

（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣昨晚以6比9不敵日本，不過較少上場的林安可、邱智呈都有好表現，開轟的林安可表示，知道自己較少出賽、珍惜當下；邱智呈則說，不管何時上場都盼帶來貢獻。

12強複賽最後一場「台日大戰」，台灣隊雖都處於落後，不過一路緊咬，其中替補上場的邱智呈在5局上選到保送、最後跑回1分，6局上更敲出2打點二壘安打；而在第6局代打上場的林安可，則是在9局上從橫山陸人手中轟出陽春砲，可惜最後台灣仍以6比9落敗。

林安可在這次12強不是先發，賽後他表示，知道自己亮相機會不多，所以珍惜當下，「上場專心對決投手，剛好有掌握到。」被問到比較少先發如何調整，林安可指出，「只能準備我自己，先預想上場會遇到哪些投手、該怎麼面對。」

台灣隊從預賽一路走到冠軍戰，林安可表示，雖然自己都是在比賽後半段準備，但他也是跟著大家一起，而且只要有上場都很關鍵、不敢鬆懈，「在場邊準備好，等待每一次的機會。」

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同樣也是較少先發的邱智呈則表示，「大家都是非常好的選手，不管誰上場都能給隊友幫助，只要把自己準備好，不管什麼時候上場，都希望替球隊帶來貢獻。」

距離奪冠只剩最後一步，邱智呈感性地說：「只能說大家辛苦了，從年初到現在，沒有想像過會有晉級冠軍賽這一天。」今天將是大家最後一場比賽，他希望可以享受比賽、享受當下，過程中每一個細節、環節做好，「相信我們沒有問題。」（編輯：龍柏安）1131124