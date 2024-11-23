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12強打線一路緊咬、林安可開轟 台灣惜敗日本

2024/11/23 21:37（11/23 21:52 更新）
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（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽今天上演台日「冠軍戰前哨戰」，受到臨時換先發影響，陳柏清首局掉4分，台灣一路緊咬，林安可還在9局上開轟，最後惜以6比9落敗。

由於台灣隊提前晉級冠軍戰，今天臨時將先發投手從林昱珉換成陳柏清，導致陳柏清連2天先發登板。陳柏清在1局上被村林一輝首打席轟出陽春砲，接著投出四壞球保送、觸身球保送，再被森下翔太敲二壘安打掉2分。江國豪接替登板後，只再被紅林弘太郎擊出高飛犧牲打掉1分，沒有擴大失分。

雖然一開賽就0比4落後，不過3局上台灣隊的林立選到保送後，曾頌恩敲出二壘安打追回1分；5局上台灣獲2次保送後，林立敲安打送回1分，接著日本先發投手早川隆久再投2次保送奉送1分，台灣追到3比4落後。

台灣隊投手郭俊麟在5局下滿壘時出現暴投掉1分，再被清宮幸太郎敲三壘安打失2分；6局上岳東華、張政禹敲安打後，邱智呈再敲二壘安打送回2分，仍以5比7落後。不過6局下投手王志煊被辰己涼介敲2打點二壘安打，再度回到4分差。

9局上林安可轟出一發陽春砲，終場台灣隊以6比9不敵日本隊，日本隊在國際賽取得27連勝。總計台灣隊在複賽戰績1勝2敗，明天冠軍戰台日要再次對決，爭取最終榮耀。

台灣隊先發投手陳柏清此戰僅投0.1局掉4分，不過接著江國豪中繼投2.2局，被敲3支安打，投2次保送，沒有失分；郭俊麟則是投2.1局失4分，之後王志煊被狙擊掉1分，但陳冠偉投1.2局、黃恩賜投1局，都沒有掉分。（編輯：吳協昌）1131123

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