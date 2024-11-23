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12強賽台灣隊球員緊盯美國委內瑞拉戰 確定晉冠軍戰爆歡呼[影]

2024/11/23 16:03（11/23 17:08 更新）
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台灣球員在飯店聚集看12強棒球賽美國與委內瑞拉比賽。（圖取自threads網頁threads.net）
台灣球員在飯店聚集看12強棒球賽美國與委內瑞拉比賽。（圖取自threads網頁threads.net）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界12強棒球賽美國與委內瑞拉比賽打得精采，台灣隊球員在飯店聚集看轉播，美國確定獲勝時球員開心爆歡呼聲，台灣隊提前確定晉級冠軍戰，國光獎金每名球員至少可得新台幣500萬元。

12強賽台灣隊複賽首戰不敵委內瑞拉，昨天擊敗美國，委內瑞拉昨晚比賽不敵日本，今天委內瑞拉與美國比賽攸關台灣是否能提前確定晉級冠軍戰，球員在飯店也心繫美委戰況。

委內瑞拉與美國隊比賽你來我往，打到8局5比5戰成平手，9局上美國隊沃德（Ryan Ward）陽春砲再度超前比數，台灣球員在飯店聚集關心戰況，9局下抓下最後一個出局數確定美國搶勝、台灣晉級冠軍戰時，球員們開心歡呼。

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美國、委內瑞拉戰績1勝2敗，台灣隊今晚與日本比賽，即使輸球戰績也是1勝2敗，比較對戰優質率（TQB）後，台灣提前確定晉級，將與日本爭冠。

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法規定，奪冠每名球員可獲獎助學金新台幣700萬元，亞軍獎金為每人500萬元。

世界棒壘球總會（WBSC）也會提供獎金，但每屆獎金數字都不同，2019年冠軍隊伍獎金150萬美元（約新台幣4872萬元）、亞軍75萬美元（約新台幣2436萬元），本屆獎金數字應該也會調整，但目前尚未正式公布。

此外，中華民國棒球協會理事長辜仲諒先前就發出預賽勝場獎金新台幣4000萬元，也表示若奪冠將再加碼3000萬元。（編輯：李亨山）1131123

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