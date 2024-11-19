12強台灣奮戰圖輯 陳晨威江坤宇戴培峰轟出驚奇 鋼鐵牛棚完美鎖住勝利

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（中央社網站）世界12強棒球賽B組預賽，台灣隊以戰績4勝1敗、分組第2晉級4強，將前進東京依序與委內瑞拉、美國、日本交手。台灣隊賽前不被看好，但球員與團隊始終沒有放棄，預賽首戰對韓國以6比3旗開得勝，唯一一敗只輸給日本2分，展現十足韌性。中央社帶讀者回顧過去一週台灣英雄奮力拚戰的精彩鏡頭，重溫感動瞬間。

台灣VS.韓國 陳晨威滿貫砲帶起全隊氣勢

台灣13日首戰對上韓國，先發投手林昱珉4.2局失2分好投，2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲追加2分彈，單局6分奠定勝基，以6比3搶下預賽首勝，也寫下12強賽對戰韓國跨屆2連勝紀錄。

世界12強棒球賽B組預賽13日點燃戰火，台灣隊首戰在台北大巨蛋與韓國交手，由旅美左投林昱珉先發登板，主投4.2局後退場。中央社 113年11月13日

比賽進行至2局下半，陳晨威轟出滿貫砲，讓台灣一舉拿下4分、取得領先優勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

陳傑憲（背號24）2局下轟出2分砲，助隊取得6比0領先，回到休息區後與隊友開心擊掌慶祝。中央社 113年11月13日

張奕（中）在5局上2人出局、一壘有人時，接替先發投手林昱珉登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

9局上由終結者吳俊偉（右）成功關門，他難掩激動情緒，在場中雀躍不已。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

陳晨威（左起）、陳傑憲與林立獲勝後在場中振臂慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

賽後選手在場中圍圈集氣慶祝。中央社 113年11月13日

場邊熱情球迷戴起國旗帽為台灣選手們賣力加油打氣。中央社 113年11月13日

台灣VS.多明尼加 黃子鵬全面封鎖對手打線

台灣14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，黃子鵬主投6局無安打，另外江坤宇在3局上就開轟，終場台灣以2比1奪下預賽2連勝。

台灣隊14日晚間對上多明尼加，江坤宇3局上轟出陽春砲，率隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

江坤宇（背號90）3局上轟出陽春砲，助隊先馳得點，開心回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社 113年11月14日

台灣先發投手黃子鵬截至第5局為止，沒有被敲安打也沒有掉分，送出4次三振，助隊暫時以1比0領先。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

林凱威（前）7局下登板中繼，連續飆出2次三振，雖然被對手敲出首安，不過最後讓下一棒擊出滾地球，沒有掉分。中央社 113年11月14日

8局上，林立擊出高飛犧牲打，跑回1分，助隊暫時以2比0領先。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

陳冠宇（右）8局下接替登板，連飆出2次三振，順利拆彈化解一、三壘有人危機，振臂吶喊。中央社 113年11月14日

吳俊偉（前）9局下登板關門，最終飆出再見三振，順利守成，賽後他在場中吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

台灣收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

台灣VS.日本 戴培峰新一代峰砲炸裂

台灣16日迎戰日本，日本靠著源田壯亮開轟在內，攻下3分，台灣打線則被封鎖了大半場比賽，僅靠著戴培峰敲陽春砲得分，最後以1比3吞下首敗。

第1局日本打者森下翔太擊出高飛犧牲打，台灣右外野手林立長傳本壘，捕手林家正（右）奮力觸殺跑者不成，讓日本隊攻下第1分。中央社記者張新偉攝 113年11月16日

台灣隊左投陳柏清（左2）掛帥先發，3局出現亂流，投手教練林岳平（右）喊出暫停，上場溝通。中央社記者張新偉攝 113年11月16日

台灣隊長陳傑憲（圖）守備時為接殺日本打者深遠飛球，直接撞上全壘打牆。中央社記者張新偉攝 113年11月16日

7局下半，台灣打者戴培峰開轟，成功為球隊追回一分。中央社記者張新偉攝 113年11月16日

賽後選手們在場中向球迷鞠躬致意，神情難掩落寞。中央社記者張新偉攝 113年11月16日

新北市政府16日晚間在市民廣場舉行「挑戰世壯運 新北神應援」世界棒球12強賽事直播派對 ，現場擠滿球迷，為台灣隊選手加油的聲音持續不絕。中央社記者王騰毅攝 113年11月16日

台灣VS.澳洲 林立、吉力吉撈全力揮擊過大牆

台灣17日對上澳洲打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，吉力吉撈．鞏冠代打上場轟出3分砲，終場以11比3擊退澳洲，搶下重要一勝，確定前進東京複賽。

首局潘傑楷（圖）敲安帶1分打點，幫助台灣率先搶下第1分，站上壘包後興奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣投手郭俊麟（右）先發登板，2局下，捕手林家正（左）一度喊出暫停，上前與郭俊麟交換意見。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣先發投手郭俊麟2局下半成功化解危機，開心比出6的手勢。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

4局上半台灣打者江坤宇（圖）遭澳洲投手觸身球擊中，露出痛苦表情。 中央社記者張新偉攝 113年11月17日

曾頌恩4局上半敲出長打，成功送回壘上2名隊友，助台灣隊再添2分。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣4局下半在一、二壘有人時由投手莊昕諺中繼登板，成功化解危機後他也振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

中繼投手張奕6局下飆K封鎖對手打線，場邊球迷振臂吶喊，氣氛相當熱烈。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

7局上，林立一棒轟出3分全壘打，助隊以8比1暫時領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣VS.古巴 7投手聯手完封

台灣18日對戰古巴，採投手車輪戰，7任投手依序登板聯手壓制無失分，台灣隊3局下吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第1分，4局下潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分，順利搶勝。台灣最終以B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽。

左投王志煊（前右）2局上登板中繼，接替先發投手黃子鵬（左）。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

3局下吉力吉撈．鞏冠擊出安打，帶有1分打點，幫助球隊率先得分。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

4局上台灣隊換上陳冠偉擔任中繼投手。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

張政禹4局下擊出二壘方向滾地球，帶有1分打點，一壘往二壘的跑者遭封殺，自己靠著野手選擇上到一壘。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

台灣隊捕手戴培峰（後）5局上在本壘觸殺跑者。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

陳冠宇（後）8局上登板中繼。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

取得勝利後，選手在場上慶祝。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

台灣隊打擊教練彭政閔（左）拿出「A4情蒐資料」與打者討論的畫面在網路上引起熱議，球迷發揮創意笑稱，很像在討論要訂什麼飲料。圖為彭政閔18日與野手張政禹（右）上場前討論。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

賽後全隊在場中舉旗合影。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

世界12強棒球賽本屆5場台北大巨蛋台灣隊賽事，合計吸引15萬4888名觀眾入場，主場優勢成為台灣隊最強後盾。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

（編輯：邵曉潔）1131119