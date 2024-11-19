12強台灣奮戰圖輯 陳晨威江坤宇戴培峰轟出驚奇 鋼鐵牛棚完美鎖住勝利
2024/11/19 09:30（11/19 12:05 更新）
（中央社網站）世界12強棒球賽B組預賽，台灣隊以戰績4勝1敗、分組第2晉級4強，將前進東京依序與委內瑞拉、美國、日本交手。台灣隊賽前不被看好，但球員與團隊始終沒有放棄，預賽首戰對韓國以6比3旗開得勝，唯一一敗只輸給日本2分，展現十足韌性。中央社帶讀者回顧過去一週台灣英雄奮力拚戰的精彩鏡頭，重溫感動瞬間。
台灣VS.韓國 陳晨威滿貫砲帶起全隊氣勢
台灣13日首戰對上韓國，先發投手林昱珉4.2局失2分好投，2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲追加2分彈，單局6分奠定勝基，以6比3搶下預賽首勝，也寫下12強賽對戰韓國跨屆2連勝紀錄。
台灣VS.多明尼加 黃子鵬全面封鎖對手打線
台灣14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，黃子鵬主投6局無安打，另外江坤宇在3局上就開轟，終場台灣以2比1奪下預賽2連勝。
台灣VS.日本 戴培峰新一代峰砲炸裂
台灣16日迎戰日本，日本靠著源田壯亮開轟在內，攻下3分，台灣打線則被封鎖了大半場比賽，僅靠著戴培峰敲陽春砲得分，最後以1比3吞下首敗。
台灣VS.澳洲 林立、吉力吉撈全力揮擊過大牆
台灣17日對上澳洲打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，吉力吉撈．鞏冠代打上場轟出3分砲，終場以11比3擊退澳洲，搶下重要一勝，確定前進東京複賽。
台灣VS.古巴 7投手聯手完封
台灣18日對戰古巴，採投手車輪戰，7任投手依序登板聯手壓制無失分，台灣隊3局下吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第1分，4局下潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分，順利搶勝。台灣最終以B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽。
（編輯：邵曉潔）1131119
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