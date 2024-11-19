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12強台灣奮戰圖輯 陳晨威江坤宇戴培峰轟出驚奇 鋼鐵牛棚完美鎖住勝利

2024/11/19 09:30（11/19 12:05 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊13日B組預賽首戰登場，晚間在台北大巨蛋與韓國隊交手。比賽2局下，台灣隊陳晨威（中吶喊者）轟出滿貫砲、帶動全隊攻勢，回到休息區時與隊友開心擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
世界12強棒球賽台灣隊13日B組預賽首戰登場，晚間在台北大巨蛋與韓國隊交手。比賽2局下，台灣隊陳晨威（中吶喊者）轟出滿貫砲、帶動全隊攻勢，回到休息區時與隊友開心擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
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（中央社網站）世界12強棒球賽B組預賽，台灣隊以戰績4勝1敗、分組第2晉級4強，將前進東京依序與委內瑞拉、美國、日本交手。台灣隊賽前不被看好，但球員與團隊始終沒有放棄，預賽首戰對韓國以6比3旗開得勝，唯一一敗只輸給日本2分，展現十足韌性。中央社帶讀者回顧過去一週台灣英雄奮力拚戰的精彩鏡頭，重溫感動瞬間。

台灣VS.韓國 陳晨威滿貫砲帶起全隊氣勢

台灣13日首戰對上韓國，先發投手林昱珉4.2局失2分好投，2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲追加2分彈，單局6分奠定勝基，以6比3搶下預賽首勝，也寫下12強賽對戰韓國跨屆2連勝紀錄。

世界12強棒球賽B組預賽13日點燃戰火，台灣隊首戰在台北大巨蛋與韓國交手，由旅美左投林昱珉先發登板，主投4.2局後退場。中央社 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽13日點燃戰火，台灣隊首戰在台北大巨蛋與韓國交手，由旅美左投林昱珉先發登板，主投4.2局後退場。中央社 113年11月13日
比賽進行至2局下半，陳晨威轟出滿貫砲，讓台灣一舉拿下4分、取得領先優勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
比賽進行至2局下半，陳晨威轟出滿貫砲，讓台灣一舉拿下4分、取得領先優勢。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
陳傑憲（背號24）2局下轟出2分砲，助隊取得6比0領先，回到休息區後與隊友開心擊掌慶祝。中央社 113年11月13日
陳傑憲（背號24）2局下轟出2分砲，助隊取得6比0領先，回到休息區後與隊友開心擊掌慶祝。中央社 113年11月13日
張奕（中）在5局上2人出局、一壘有人時，接替先發投手林昱珉登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
張奕（中）在5局上2人出局、一壘有人時，接替先發投手林昱珉登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
9局上由終結者吳俊偉（右）成功關門，他難掩激動情緒，在場中雀躍不已。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
9局上由終結者吳俊偉（右）成功關門，他難掩激動情緒，在場中雀躍不已。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
陳晨威（左起）、陳傑憲與林立獲勝後在場中振臂慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
陳晨威（左起）、陳傑憲與林立獲勝後在場中振臂慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
賽後選手在場中圍圈集氣慶祝。中央社 113年11月13日
賽後選手在場中圍圈集氣慶祝。中央社 113年11月13日
場邊熱情球迷戴起國旗帽為台灣選手們賣力加油打氣。中央社 113年11月13日
場邊熱情球迷戴起國旗帽為台灣選手們賣力加油打氣。中央社 113年11月13日

台灣VS.多明尼加 黃子鵬全面封鎖對手打線

台灣14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，黃子鵬主投6局無安打，另外江坤宇在3局上就開轟，終場台灣以2比1奪下預賽2連勝。

台灣隊14日晚間對上多明尼加，江坤宇3局上轟出陽春砲，率隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
台灣隊14日晚間對上多明尼加，江坤宇3局上轟出陽春砲，率隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
江坤宇（背號90）3局上轟出陽春砲，助隊先馳得點，開心回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社 113年11月14日
江坤宇（背號90）3局上轟出陽春砲，助隊先馳得點，開心回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社 113年11月14日
台灣先發投手黃子鵬截至第5局為止，沒有被敲安打也沒有掉分，送出4次三振，助隊暫時以1比0領先。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
台灣先發投手黃子鵬截至第5局為止，沒有被敲安打也沒有掉分，送出4次三振，助隊暫時以1比0領先。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
林凱威（前）7局下登板中繼，連續飆出2次三振，雖然被對手敲出首安，不過最後讓下一棒擊出滾地球，沒有掉分。中央社 113年11月14日
林凱威（前）7局下登板中繼，連續飆出2次三振，雖然被對手敲出首安，不過最後讓下一棒擊出滾地球，沒有掉分。中央社 113年11月14日
8局上，林立擊出高飛犧牲打，跑回1分，助隊暫時以2比0領先。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
8局上，林立擊出高飛犧牲打，跑回1分，助隊暫時以2比0領先。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
陳冠宇（右）8局下接替登板，連飆出2次三振，順利拆彈化解一、三壘有人危機，振臂吶喊。中央社 113年11月14日
陳冠宇（右）8局下接替登板，連飆出2次三振，順利拆彈化解一、三壘有人危機，振臂吶喊。中央社 113年11月14日
吳俊偉（前）9局下登板關門，最終飆出再見三振，順利守成，賽後他在場中吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
吳俊偉（前）9局下登板關門，最終飆出再見三振，順利守成，賽後他在場中吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
台灣收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
台灣收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

台灣VS.日本 戴培峰新一代峰砲炸裂

台灣16日迎戰日本，日本靠著源田壯亮開轟在內，攻下3分，台灣打線則被封鎖了大半場比賽，僅靠著戴培峰敲陽春砲得分，最後以1比3吞下首敗。

第1局日本打者森下翔太擊出高飛犧牲打，台灣右外野手林立長傳本壘，捕手林家正（右）奮力觸殺跑者不成，讓日本隊攻下第1分。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
第1局日本打者森下翔太擊出高飛犧牲打，台灣右外野手林立長傳本壘，捕手林家正（右）奮力觸殺跑者不成，讓日本隊攻下第1分。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
台灣隊左投陳柏清（左2）掛帥先發，3局出現亂流，投手教練林岳平（右）喊出暫停，上場溝通。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
台灣隊左投陳柏清（左2）掛帥先發，3局出現亂流，投手教練林岳平（右）喊出暫停，上場溝通。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
台灣隊長陳傑憲（圖）守備時為接殺日本打者深遠飛球，直接撞上全壘打牆。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
台灣隊長陳傑憲（圖）守備時為接殺日本打者深遠飛球，直接撞上全壘打牆。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
7局下半，台灣打者戴培峰開轟，成功為球隊追回一分。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
7局下半，台灣打者戴培峰開轟，成功為球隊追回一分。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
賽後選手們在場中向球迷鞠躬致意，神情難掩落寞。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
賽後選手們在場中向球迷鞠躬致意，神情難掩落寞。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
新北市政府16日晚間在市民廣場舉行「挑戰世壯運 新北神應援」世界棒球12強賽事直播派對 ，現場擠滿球迷，為台灣隊選手加油的聲音持續不絕。中央社記者王騰毅攝 113年11月16日
新北市政府16日晚間在市民廣場舉行「挑戰世壯運 新北神應援」世界棒球12強賽事直播派對 ，現場擠滿球迷，為台灣隊選手加油的聲音持續不絕。中央社記者王騰毅攝 113年11月16日

台灣VS.澳洲 林立、吉力吉撈全力揮擊過大牆

台灣17日對上澳洲打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，吉力吉撈．鞏冠代打上場轟出3分砲，終場以11比3擊退澳洲，搶下重要一勝，確定前進東京複賽。

首局潘傑楷（圖）敲安帶1分打點，幫助台灣率先搶下第1分，站上壘包後興奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
首局潘傑楷（圖）敲安帶1分打點，幫助台灣率先搶下第1分，站上壘包後興奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣投手郭俊麟（右）先發登板，2局下，捕手林家正（左）一度喊出暫停，上前與郭俊麟交換意見。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣投手郭俊麟（右）先發登板，2局下，捕手林家正（左）一度喊出暫停，上前與郭俊麟交換意見。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣先發投手郭俊麟2局下半成功化解危機，開心比出6的手勢。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣先發投手郭俊麟2局下半成功化解危機，開心比出6的手勢。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
4局上半台灣打者江坤宇（圖）遭澳洲投手觸身球擊中，露出痛苦表情。 中央社記者張新偉攝 113年11月17日
4局上半台灣打者江坤宇（圖）遭澳洲投手觸身球擊中，露出痛苦表情。 中央社記者張新偉攝 113年11月17日
曾頌恩4局上半敲出長打，成功送回壘上2名隊友，助台灣隊再添2分。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
曾頌恩4局上半敲出長打，成功送回壘上2名隊友，助台灣隊再添2分。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣4局下半在一、二壘有人時由投手莊昕諺中繼登板，成功化解危機後他也振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣4局下半在一、二壘有人時由投手莊昕諺中繼登板，成功化解危機後他也振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
中繼投手張奕6局下飆K封鎖對手打線，場邊球迷振臂吶喊，氣氛相當熱烈。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
中繼投手張奕6局下飆K封鎖對手打線，場邊球迷振臂吶喊，氣氛相當熱烈。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
7局上，林立一棒轟出3分全壘打，助隊以8比1暫時領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
7局上，林立一棒轟出3分全壘打，助隊以8比1暫時領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣VS.古巴 7投手聯手完封

台灣18日對戰古巴，採投手車輪戰，7任投手依序登板聯手壓制無失分，台灣隊3局下吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第1分，4局下潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分，順利搶勝。台灣最終以B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽。

左投王志煊（前右）2局上登板中繼，接替先發投手黃子鵬（左）。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
左投王志煊（前右）2局上登板中繼，接替先發投手黃子鵬（左）。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
3局下吉力吉撈．鞏冠擊出安打，帶有1分打點，幫助球隊率先得分。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
3局下吉力吉撈．鞏冠擊出安打，帶有1分打點，幫助球隊率先得分。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
4局上台灣隊換上陳冠偉擔任中繼投手。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
4局上台灣隊換上陳冠偉擔任中繼投手。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
張政禹4局下擊出二壘方向滾地球，帶有1分打點，一壘往二壘的跑者遭封殺，自己靠著野手選擇上到一壘。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
張政禹4局下擊出二壘方向滾地球，帶有1分打點，一壘往二壘的跑者遭封殺，自己靠著野手選擇上到一壘。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
台灣隊捕手戴培峰（後）5局上在本壘觸殺跑者。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
台灣隊捕手戴培峰（後）5局上在本壘觸殺跑者。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
陳冠宇（後）8局上登板中繼。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
陳冠宇（後）8局上登板中繼。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
取得勝利後，選手在場上慶祝。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
取得勝利後，選手在場上慶祝。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
台灣隊打擊教練彭政閔（左）拿出「A4情蒐資料」與打者討論的畫面在網路上引起熱議，球迷發揮創意笑稱，很像在討論要訂什麼飲料。圖為彭政閔18日與野手張政禹（右）上場前討論。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
台灣隊打擊教練彭政閔（左）拿出「A4情蒐資料」與打者討論的畫面在網路上引起熱議，球迷發揮創意笑稱，很像在討論要訂什麼飲料。圖為彭政閔18日與野手張政禹（右）上場前討論。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
賽後全隊在場中舉旗合影。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
賽後全隊在場中舉旗合影。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
世界12強棒球賽本屆5場台北大巨蛋台灣隊賽事，合計吸引15萬4888名觀眾入場，主場優勢成為台灣隊最強後盾。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
世界12強棒球賽本屆5場台北大巨蛋台灣隊賽事，合計吸引15萬4888名觀眾入場，主場優勢成為台灣隊最強後盾。中央社記者張新偉攝 113年11月18日

（編輯：邵曉潔）1131119

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