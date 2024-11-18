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12強賽台灣5戰觀眾破15萬人次 4勝1敗晉複賽

2024/11/18 21:43（11/18 21:59 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊17日擊敗澳洲，賽後戰績3勝1敗確定晉級複賽，18日預賽最後一天賽程，台灣隊繼續在台北大巨蛋迎戰古巴，現場球迷高舉毛巾為台灣隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
世界12強棒球賽台灣隊17日擊敗澳洲，賽後戰績3勝1敗確定晉級複賽，18日預賽最後一天賽程，台灣隊繼續在台北大巨蛋迎戰古巴，現場球迷高舉毛巾為台灣隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以2比0擊敗古巴隊，B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽，本屆5場台北大巨蛋台灣隊賽事，合計吸引15萬4888名觀眾入場，主場優勢成為台灣隊最強後盾。

12強賽台灣隊B組預賽依序擊敗韓國、多明尼加，雖然以1比3不敵日本，但昨天日本擊敗古巴、台灣以11比3擊敗澳洲後，日本、台灣提前確定取得晉級4強複賽門票。

台灣隊今天與古巴繼續在台北大巨蛋交手，雖然無關晉級，但也湧入3萬924名觀眾入場，主場觀眾十分捧場，台灣隊5場賽事，除了與多明尼加比賽進場人數2萬388人外，其餘4戰觀眾人數都破3萬人，5戰合計15萬4888名觀眾入場。

台灣隊今天3局下突破古巴隊先發投手耶拉（Yoennis Yera），岳東華選到四壞保送上壘，2人出局後吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第1分，4局下曾頌恩保送上壘，潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分。

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台灣隊採投手車輪戰，低肩側投手黃子鵬先發，開賽連抓4個出局數，投1.1局無失分退場，台灣隊啟動牛棚，王志煊、陳冠偉、黃恩賜、林凱威、陳冠宇、吳俊偉依序登板，投手群合計僅被敲出4支安打、無失分，替球隊守住勝利。

台灣隊預計明天出發赴日本東京，4強複賽21日開打，台灣隊依序與委內瑞拉、美國、日本交手，力拚再刷新隊史最佳成績紀錄。（編輯：張雅淨）1131118

世界12強棒球賽台灣隊預賽依序擊敗韓國、多明尼加，雖然第3戰不敵日本，但17日再以11比3擊敗澳洲，確定晉級複賽、前進東京；18日對上古巴無關晉級，球迷高舉毛巾與自製看板為台灣隊應援。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
世界12強棒球賽台灣隊預賽依序擊敗韓國、多明尼加，雖然第3戰不敵日本，但17日再以11比3擊敗澳洲，確定晉級複賽、前進東京；18日對上古巴無關晉級，球迷高舉毛巾與自製看板為台灣隊應援。中央社記者張新偉攝 113年11月18日
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