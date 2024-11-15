12強台灣英雄振奮人心戰功回顧 陳晨威滿貫砲、林家正成隱形功臣

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（中央社網站15日電）世界12強棒球賽B組預賽，台灣賽前被日本媒體SportsNavi評為戰力倒數第2，面對質疑，台灣球員以亮眼表現粉碎外界不看好的目光，其中李凱威、潘傑楷、莊昕諺、吳俊緯等人首度入選一級國際賽代表隊，扛住壓力為球隊帶來貢獻，13日擊敗韓國、14日再贏多明尼加，取得2連勝，晉級4強機率大增。中央社整理12強台灣前2戰的關鍵時刻與致勝功臣，向這群台灣英雄致敬。

陳晨威滿貫砲寫隊史紀錄

陳晨威以「快腿」著稱，是中職最年輕百盜紀錄保持者，今年在中職例行賽打擊爆發，繳出生涯首次單季10轟。12強台灣首役交手韓國，2局下陳晨威在滿壘時開轟，生涯首發全壘打就在國際賽，這也是台灣在12強賽首支滿貫砲。賽後他直言：「我們也許不被看好，但我們很團結，贏下韓國這個強敵，謝謝滿場球迷幫我們加油。」

第2戰時他也發揮腳程，8局上敲出安打、趁傳站上2壘，再靠著暴投挺進3壘，之後林立擊出高飛犧牲打再添1分，最終台灣以2比1擊敗多明尼加，拿下2連勝、暫居分組第1。

陳傑憲2分砲甩低潮

台灣隊長陳傑憲也在台韓大賽開轟，2局下補上2分砲，台灣單局2轟製造6分大局。今年中職例行賽陳傑憲僅有2支全壘打，下半季末更陷入打擊低潮，曾連18打數無安打，12強熱身賽時狀況不佳，不過正式賽後他用棒子一吐怨氣。除了對韓國發威，他面對多明尼加也敲出3安猛打賞，2戰7打數5安打，打擊率高達7成14，手感火燙。

12強棒球賽台灣隊預賽首戰13日對上韓國隊，台灣打者陳傑憲（圖）2局下半開轟，助隊再添2分，將比分差距拉至6比0。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

林昱珉好投、中繼後援接力壓制韓國

抗韓先發林昱珉是台灣隊本屆唯一旅外投手，這是他繼去年杭州亞運2場對決韓國隊後，第3度與韓國隊交手。亞運時林昱珉合計投11局失2分，這次他主投4.2局，被敲2安打，奪3次三振，失2分。之後由張奕、莊昕諺、陳冠偉、陳冠宇、吳俊偉接力登板，聯手壓制韓國隊打線，終場台灣以6比3力退韓國。

（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）影片來源：WBSC

江坤宇埋伏9棒敲陽春砲

江坤宇面對韓國3次打擊機會，雖然只靠1次四壞球保送上壘，不過那一次關鍵選球也帶起台灣隊攻勢，下一棒陳晨威在2出局後以滿貫砲狙擊韓國隊。

對戰多明尼加，江坤宇首打席就擊出陽春砲。他去年中職全壘打大賽掛零，今年例行賽也僅敲出2支全壘打，12強在大巨蛋開轟，被球迷形容「小可愛」變身「小可怕」。

黃子鵬投6局無安打

低肩側投的黃子鵬先發封鎖多明尼加打線，在1局下投出保送後，就未再讓多明尼加打者上壘，總共用66球投6局，沒被敲出安打，投出4次三振、無失分。黃子鵬原本7局下仍登板準備，但因為雙腿抽筋，試投幾球後仍不適而退場，走下投手丘時，全場球迷以熱烈掌聲回應他的精彩表現。總教練曾豪駒表示：「這是很艱難的一戰，非常感謝子鵬完美演出。」

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林凱威臨危受命穩戰局

黃子鵬退場後，林凱威緊急接替投球，主投1局送出2次三振、沒有失分。黃子鵬坦言對林凱威感到不好意思，「我很怕他熱身不夠受傷」，自己出現狀況退場，接替投手會比較辛苦，「凱威可以守住局面，對球隊幫助很大。」

12強棒球賽台灣隊14日與多明尼加交手，台灣隊林凱威（前）7局下登板中繼，連續飆出2次三振。中央社 113年11月14日

陳冠宇強心臟拆彈

多明尼加在8局下反攻，1人出局2壘有人時，三屆元老、國際賽經驗豐富的陳冠宇登板拆彈，頂住壓力飆出2次三振化解危機，沒有失分。安全下莊後，陳冠宇激動地邊跑邊吼，飛奔回休息室，他賽後笑說，「當下呼吸不太到空氣，只想趕快離開很緊張的環境。」

12強棒球賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊陳冠宇（右）8局下接替登板，連飆出2次三振，順利拆彈化解一、三壘有人危機，振臂吶喊。中央社 113年11月14日

吳俊緯再見三振守勝

吳俊偉連續2天擔任終結者，為台灣隊守下勝利。雖然對多明尼加之役一度陷入危機，先是連被敲2安，接著對手靠著犧牲打攻占2、3壘，又因內野滾地球丟失1分，但他隨即用再見三振氣走多明尼加。吳俊偉透露被連敲安打時，「場上學長都幫我加油，說相信我，慢慢來。」他坦言投球過程很緊張，很謝謝捕手林家正的帶領，「比賽結束後他跟我說，還是相信我的直球。」

「指揮官」林家正配球引導很關鍵

台灣隊目前2場比賽都是由旅美捕手林家正蹲捕，他在本壘防區守備、配球、引導投手能力突出，贏得投手們一致好評，也被評為2連勝的「隱形功臣」。

莊昕諺在台韓大賽扮演拆彈手，他直呼緊張到腳一直在抖，不過林家正的引導和肢體語言給了他信心，「3壞球之後我有點亂掉，但他要我更相信他，謝謝他救了我一命！」陳冠宇也說，有林家正的引導，讓他在投手丘上更能放膽表現。旅美球員鄭宗哲指出，「林家正的守備很好，很多部分是數字無法呈現。」

林家正表示，從10月中下旬集訓開始，他就試著了解每一名投手，了解大家的強項、遇到危機會丟什麼球，賽前也都跟投手討論，才能在比賽時搭配順暢。

世界12強棒球賽台灣隊捕手林家正。（中央社檔案照片）

朱育賢、李凱威、岳東華防守美技

防守也是台灣2連勝的關鍵，野手群零失誤，扮演好投手後盾。「台韓大戰」9局上一壘手朱育賢撲接後，把球傳給補位投手，抓下最後一個出局數，守住戰果。台灣與多明尼加低比分投手戰，6局下二壘手李凱威撲接強勁滾地球，轉身快傳一壘刺殺對手；8局下岳東華接替二壘守備，攔下將要穿越內野防線的滾地球，幫助台灣隊守成。

潘傑楷攻守穩定粉碎質疑

潘傑楷今年中職一軍出賽數為個人生涯最多，102場出賽敲出94支安打，包括5發全壘打，打擊率2成83，拿下首座最佳9人三壘手獎。他首度披上一級國際賽國家隊戰袍，勤練接球，用棒子與手套粉碎外界質疑，2戰皆有安打演出，其中對韓國之戰更敲出台灣隊首支安打，帶起攻勢。

台灣隊奪勝背後，情蒐小組也扮演關鍵角色，無論投手或打者，賽後都提到後勤團隊的資料，有助於擬定策略，總教練曾豪駒也特別感謝情蒐團隊的資料到位。12強開賽2天，台灣選手以精彩的攻守表現，帶起棒球討論熱潮，隊中重砲手曾頌恩、林安可、吉力吉撈·鞏冠的發揮也是焦點，球迷期待他們的火力支援，幫助台灣隊延續勝利。（編輯：趙敏雅）1131115