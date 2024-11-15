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棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟
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12強日本逆轉勝教頭直呼開心 點名對陳傑憲印象深

2024/11/15 22:46
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（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界12強棒球賽日本今天擊退韓國，總教練井端弘和賽後表示，這場雖然一開始落後，但最後逆轉贏球很開心，他也點名，對台灣隊的陳傑憲印象深刻，「跟過去印象不太一樣。」

世界12強棒球賽今天在台北大巨蛋上演「日韓大戰」，吸引超過2萬名觀眾進場，日本隊靠著牧秀悟在第5局敲出逆轉2打點安打，森下翔太在第7局轟出2分砲，以及投手群聯手送出17次三振，最終日本以6比3擊退韓國，目前台灣、日本皆為2勝0敗。

日本隊總教練井端弘和在賽後記者會表示，今天這場比賽過程有點艱難、辛苦，「一開始讓對方先得分，我們選手再逆轉過來，對於能夠贏球的結果，感到非常高興。」井端弘和也提到，牧秀悟的表現讓整體比較僵硬的氛圍得以改變，「能夠把士氣帶起來，他的存在對我們很重要。」

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明天將上演「台日大戰」，談到對前2場台灣隊比賽的想法，井端弘和指出，這次台灣隊與過去他的印象不太一樣，投手壓制能力不錯，打者也在預期之外。井端弘和特別點名台灣隊第3棒陳傑憲、第9棒江坤宇，「印象中他們不是全壘打型打者，但國際賽對選手來說影響很大，為了國家會激發鬥志跟潛力。」

至於韓國隊目前預賽戰績1勝2敗，韓國隊總教練柳仲逸賽後表示，「今天比賽前半段氣勢在我們這邊，但守備沒有很理想，導致有失分的狀況，但我們還沒有放棄。」柳仲逸也指出，這場日本隊派出很多優秀投手，「他們投出很多次三振、很羨慕，因此往後選擇先發投手很重要。」（編輯：陳政偉）1131115

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