陳冠宇拆彈後飛奔離場 笑言心臟受不了想趕快離開

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊「3朝元老」陳冠宇今天在8局下登板拆彈，連續飆出2次三振化解危機，結束後飛奔離場，他笑說，「當下呼吸不太到空氣，只想趕快離開很緊張的環境。」

打過3屆12強賽事的陳冠宇在昨天台韓大戰就有登板，在第8局演出3上3下，也留下經典的怒吼畫面；今天台灣對上多明尼加，8局下投手陳冠偉在1出局、二壘有人時退場，換上陳冠宇登板，雖然先被擊出一壘安打，形成一、三壘有人，不過最後陳冠宇連飆出2次三振，沒有失分。

賽後被問到為何投完之後飛奔離場，陳冠宇笑說：「當下呼吸不太到空氣，只想趕快離開讓我很緊張的環境，隊友他們都在那邊笑，說我跑得比體能還快，但心臟會受不了。」陳冠宇指出，由於當下是無意識「飛奔」，回到休息室才想到會不會畫面拍起來不好看。

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陳冠宇也提到，由於之前比較常投乾淨一局，今天上場拆彈，順利完成任務心情很激動。對於自己在國家隊的角色，他則說：「做好自己該做的事情，什麼時候叫你，就在最短時間內準備好，可以上場就盡全力去準備。」

台灣隊將在16日強碰日本隊，不過陳冠宇認為，台灣棒球近年來進步很多，「以前台灣可能對日韓沒有太大優勢，但近年優勢愈來愈拉回來，要相信自己、給予自己更多肯定，面前有再大的強敵，都有機會可以贏球，真的很期待有機會可以贏日本、而且我有在現場。」（編輯：楊昭彥）1131115