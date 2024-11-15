12強賽林家正蹲捕能力展現價值 教頭期待關鍵一擊

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊主戰捕手林家正引導投手能力出色，他說從集訓開始就試著了解每位投手；儘管目前為止打擊還沒有太多表現，但總教練曾豪駒肯定林家正價值，相信他能有關鍵一擊。

12強棒球賽台灣隊目前為止2場比賽先發捕手都是林家正，他在本壘防區守備、配球、引導投手能力突出。

林家正表示，從10月中下旬斗六集訓開始，就試著了解每一名投手，了解大家的強項、遇到危機會丟什麼球，這兩場比賽，賽前都有跟投手坐下來討論，才能在比賽過程中搭配順暢。

林家正打擊方面目前為止表現不算出色，昨天與韓國隊比賽，直到8局下才敲出首支安打，今天對多明尼加比賽，2局靠著失誤上壘，5局吞下三振，7局靠著妨礙打擊上壘，9局再吞下三振。

曾豪駒表示，感覺得出來林家正非常想在打擊上貢獻，也很盡力做想做的東西，但提到身為捕手，林家正的價值在這兩場比賽引導投手上完全展現出來，關鍵時刻的配球，給投手的策略和安撫投手情緒都做得很好，這是更難得的部分，也相信後面林家正能有關鍵一擊出現。

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台灣隊12強賽接連擊敗韓國、多明尼加，曾豪駒指出，今天選手頂住壓力、表現很精彩，也感謝情蒐團隊提供的資訊很到位，才可以順利搶下勝利。

多明尼加今天的先發投手威能帝（Pedro Fernandez）今年球季效力中華職棒樂天桃猿隊，台灣隊打者對威能帝並不陌生，曾豪駒說道，威能帝在中職也是數一數二的投手，也沒辦法從他身上拿下太多分數，稱讚多明尼加是很好的球隊。（編輯：陳彥鈞）1131115