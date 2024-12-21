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大聯盟官網記者選12強最愛球員 陳傑憲名列第1

2024/12/21 17:10
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界12強棒球賽台灣隊奪下世界第一榮耀，大聯盟官網記者克雷爾排出了心目中最喜愛的球員前10名，包括台灣隊王牌投手林昱珉名列第5，陳傑憲則是位居他的心中最喜歡第1名。

世界12強台灣隊在11月24日冠軍戰中以4比0力克強敵日本隊，奪下世界冠軍榮耀。MLB官網專欄作家克雷爾（Michael Clair）分享了自己心目中這次12強賽事最喜歡的球員前10名，第1名就是12強大會MVP陳傑憲，第5名則是投手林昱珉。

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克雷爾表示，陳傑憲在這個賽會敲出2發全壘打，包括在冠軍戰敲出重要一轟，以及擁有堅強的中外野防守能力，「他的能力無需多說。」克雷爾也提到，林昱珉在對日本的冠軍戰中壓制對方打線4局，為台灣隊奪冠奠定重要基礎。

陳傑憲在這次12強賽事中出賽7場，24打數敲出15支安打，包含2發全壘打，貢獻6分打點，打擊率高達6成25，獲得大會最有價值球員實至名歸。（編輯：陳政偉）1131221

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